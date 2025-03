Cierra los ojos y verás

Que te ronden, que no dejen de rondarte durante el resto de tus días. Que, cada noche, te acompañen en tu sueño. Aunque, bien pensado, ¿por qué limitar el horror a la caída del día? No, que los veas cada vez que bajes los párpados. Cerrar los ojos y ver un niño muerto. Se calcula que parpadeamos unas quince mil veces al día. Faltan pestañeos. En octubre pasado se contabilizaban más de 17.000 niños muertos desde que empezó el genocidio de la franja de Gaza. Los asesinatos han continuado. Solo este martes, 130 niños más. ¿Cómo sobrevive un pueblo con la infancia masacrada? No puede, claro.

Netanyahu se tambalea en el poder. Ya estaba en la cuerda floja antes del inicio de la guerra. Cuando Hamás perpetró la matanza del 7-O, las protestas masivas de ciudadanos israelís contra la corrupción y los tintes autoritarios de su gobierno sumaban 39 semanas. Y él los distrajo con la más cruenta de las guerras. Hoy, Gaza tiene el mayor número de niños amputados per cápita del mundo. Contra los palestinos se ha cometido todo tipo de atrocidades. Se les ha bombardeado salvajemente, se les ha negado asistencia médica y comida, se les ha matado de frío, se les ha engañado y se les ha humillado. Ahí está el vídeo promocionado por Trump de una Gaza convertida en un alegre resort. Qué divertido es bromear con limpiezas étnicas. Y, entre risas y risas, Trump ya ha enviado 1.800 bombas de 900 kilos a Israel.

Es algo peor que el desprecio a la vida humana. Para Netanyahu, la vida de los palestinos sí vale algo: un eficaz truco de magia. Hace un par de semanas se filtró un informe del servicio de inteligencia israelí que señalaba las políticas de su gobierno por haber ayudado a allanar el camino para el 7-O. En especial, el flujo de fondos Israel-Catar-Gaza, que pretendía dividir a los palestinos impulsando a Hamás para debilitar el Estado palestino. Ante las pruebas, se imponía una maniobra de distracción. Y ahí está el feroz bombardeo rompiendo la tregua. 130 niños muertos. Cierra los ojos, Netanyahu. Cierra los ojos y los verás.

