Ya sabemos que está la Historia y luego están las historias. Una buena parte de lo que les estamos contando estos días (Ucrania, Trump, Putin, Israel, Musk, logros científicos o desastres climáticos) están destinados a engrosar el libro de la Historia. El periodismo da cuenta en tiempo real de lo que mañana estudiarán en los libros de texto niños que todavía no han nacido. Nunca diré que esa Historia me resulta indiferente, porque sería mentir. Lo que está ocurriendo importa y mucho. Nosotros le damos amplia cobertura gracias a la red de corresponsales y enviados especiales que tiene Prensa Ibérica repartidos por el mundo. Noticias, reportajes, análisis, entrevistas, opiniones... la crónica de la Historia tiene una destacada cobertura en nuestras páginas, y así debe ser.

Pero, os lo confieso, a mí me llegan más las pequeñas historias, relatos humanos, con los que convivimos, aunque en ocasiones no los percibamos por esa extraña ceguera que nos impide ver aquello que está ocurrieno delante de nuestras narices. Son historias con nombres y apellidos, que tienen rostro. Testimonios que te apuntan al corazón, te emocionan, te revuelven las tripas y, ojalá, te hacen pensar en el mundo en el que nos ha tocado vivir. En FARO, creo, tratamos de buscarlas y hacéroslas llegar porque, también creo, os gustan. Esta semana hemos publicado un buen puñado que merecen la pena.

Carmo. Es un oso pardo de 19 años y que pesa más de 200 kilos. Vive solo en A Madroa después de que su hermano Pelayo muriese en 2018. Nació en cautividad, así que no sabe qué es la libertad. Hoy el zoo ya no es zoo sino un centro de divulgación y Carmo debe buscarse otro hogar. Pero nadie lo quiere. Mientras espera a que alguien lo rescate, pasa los días en un estado de melancolía, de catatónica depresión, que infunde compasión. La mirada de Carmo que captó nuestra extraordinaria fotógrafa Marta G. Brea, y que fue portada, nos conmovió. Carmo se merece una vida, lo que le queda de ella, mucho mejor. ¿La encontrará?

El oso Carmo posa para Faro de Vigo mientras espera un hogar / Marta G. Brea

“Bola de grasa”. Otra historia que pone los pelos de punta. Leer que a niñas de entre 11 y 13 años les repugna su cuerpo, lo odian, es estremecedor. Saber que esas niñas cada vez que se miran en el espejo piensan “soy una mierda”, provoca pavor. Nos lo contaron los profesionales que trabajan en la prevención de los trastornos de conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué futuro les depara a esas criaturas? ¿Qué estamos haciendo tan mal? ¿Cómo podemos corregir un rumbo que no conduce a nada bueno? ¿Cómo normalizar que a los once años nuestros hijos ya sean carne de psiquiatra? ¿Estamos a tiempo de echar el freno?

“Menas”. La polémica de la semana la protagonizó el acuerdo del Gobierno para repartir entre las autonomías más de 4.000 menores no acompañados. El pacto alcanzado por el Gobierno solo con Junts es un grave error, pero la reacción de los líderes autonómicos del PP es penosa. Dicen que no tienen dinero para acogerlos mientras se gastan un pastizal en fastos y chiringuitadas. Nosotros les ofrecimos los testimonios de los jóvenes, no menores, que se refugian en Mondariz Balneario. Son casi 300 y están a miles de kilómetros de sus hogares (Mali y Senegal) porque han huido de la guerra, o sea de una muerte más que probable. Los críticos más ultras con la presencia de estos chicos aseguran que causan inseguridad y ruina económica. Ellos replican: “Nos queremos quedar”. A sus vecinos no les molestan, pero esos ultras envueltos en una bandera de la que se han apropiado mantienen que esos chicos no son españoles, que se vuelvan a sus países. Por las buenas o por las malas. Mientras este patrioterismo asqueroso avanza sin remisión, nosotros les contamos que más de 400.000 gallegos censados en el exterior no nacieron en Galicia. Muchos no pisaron nunca nuestra tierra. Pero, ah, eso sí, son gallegos. Otros que también nacieron fuera, tienen un color de piel más oscuro y que trabajan aquí - por cierto generalmente, ocupando los puestos que nosotros no queremos-, o que están buscando un trabajo en un territorio que urge mano de obra… esos, amigos, esos no lo son. ¿Es sensato, justo, solidario, humano? No hay más preguntas, señoría.

Juntos en clase. Las aulas unitarias del rural han llegado a la ciudad. Sabíamos que la falta de niños obligaba en el campo a crear escuelas en donde en una misma clase convivían niños de diferentes edades. Lo que ignorábamos era que ya era un fenómeno urbano. En FARO les contamos cómo colegios de Lavadores, Teis, Candeán y Cabral viven una experiencia que ha venido para quedarse. Aunque se esté haciendo de la necesidad virtud, los resultados son positivos. ¡Qué bueno es convivir!

El boletín del director Si quieres recibir este análisis de la actualidad cada viernes en tu correo tan solo debes activar este boletín en nuestra página web Me apunto

“Desokupa”. Lío en Vigo. Los cachimanes de Desokupa irrumpieron para desalojar una vivienda. No es que me guste la idea, más bien nada, como tampoco defiendo la okupación, pero no es un notición. Por desgracia sus shows son cada vez más habituales. Lo que resulta escandaloso es que la performance contase con la “escolta” de agentes de la Policía Local y Nacional. Queremos saber quién lo decidió y por qué. De momento, los responsables callan o se apuntan unos a otros. Sin duda, lo vivido en la calle Sagunto, desokupas y agentes departiendo entre risas, es una imagen lamentable que no debería repetirse.

“Pico Tresmares”. La historia de Galicia y el mar está construida sobre éxitos, hazañas y tragedias. Sobre valor, sudor y muerte. El palangrero Pico Tresmares se hundió en medio del Pacífico. Por fortuna, los 19 marineros se salvaron tras estar 13 horas a la deriva en el océano. Otrol siniestro envuelto en una nebulosa más que sospechosa: no hubo llamada de socorro ni se lanzó la baliza. Sin una investigación rigurosa y esclarecedora, los recelos irán a más. Hacen falta respuestas. Por mucha fe que profesen nuestros marineros, trabajar en el mar y regresar a casa con la bodega chea de peixe no pueden depender de un milagro.

¡Buen finde!

Email: director@farodevigo.es

Puedes apuntarte aquí a la newsletter semanal El Boletín del Director y no perderte el análisis de la actualidad de Vigo y Galicia por el director de Faro de Vigo.

Suscríbete para seguir leyendo