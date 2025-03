¡Qué irmandade a dos Vinhos Galegos!

Brindis de la irmandade dos Vinhos Galegos durante su congregación / Agustín Rodríguez

¡Sursum corda! (¡arriba los corazones!) había gritado en latín Nemesio Barxa, Preboste de la Irmandade dos Vinhos Galegos, y los aguerridos varones que veis, levantando sus copas, contestaban al unísono: ¡Los tenemos levantados hacia el vino, señor! Fue hace unos días, celebrando los miembros de la Irmandade el Capítulo de Primavera en la capilla neoclásica y fuera de culto de la Magdalena con comida en el Museo Etnológico: pulpo á feira, carne ao caldeiro y sobremesa variada de dulces, tarta de queso y bica. No faltó antes la cata a ciegas de cinco vinos gallegos en el aperitivo y hasta un pedagógico parlamento sobre la influencia de la tierra en las variedades gustativas y organolépticas de los vinos.

Paradojas de la historia

¡Qué paradojas las de la historia! Estoy empezando a leer Herodes el Grande, el libro del baionés de residencia Antonio Piñero. La Biblia habla de La Matanza de los Inocentes en que Herodes dicta la muerte de todos los niños judíos de Belén menores de dos años; ahora son los judíos de Israel los que matan con sus bombas indiscriminadas a los niños palestinos; los judíos fueron las víctimas del terrorismo nazi y de sus campos de concentración, ahora son ellos los que lo practican y encierran en otros a sus vecinos palestinos con el respaldo americano. Leed, leed Viaje a la Palestina ocupada, de Eric Hazan, y asustaos.

Herodes el Grande

Pero yo de lo que iba a hablar es del libro Herodes el Grande cuyas 575 páginas empiezo ahora a leer con retraso. Hablé con Piñero, él desde su casa de Baiona, y me dijo, respecto a si era novela o historia, que todos los hechos son rigurosamente históricos aunque hay una recreación; que la fuente principal, el historiador romano Flavio Josefo, nos da el esqueleto solamente. ¡Vaya historia tiene este libro según me contó Piñero! Escrita en 1998, quedó tercero en el Planeta pero no se publicó. Lo hizo una editorial pirata de Galicia junto a seis o siete autores más pero no llegó a buen fin y durmió el sueño de los justos casi 20 años hasta que Piñero se lo dio a José Luis Corral, que podó, recortó... y luego él corrigió línea a línea. Y quedó un noveloncito digno de serie.

Alejandro Outerelo y su Lela

Desconsolado anda Alejandro Outerelo, ese vigués del que escribí no pocas veces por su buen hacer, su capacidad emprendedora, sus fotos y sus bares originales... Se le fue su Lela que rida, la que él decía que era su mitad, siempre apoyándole. Le ayudó cuando hizo pulseras que recorrieron el mundo, en su primer local, El pinchito, luego en El mono en Hernán Cortés, luego en el Mono Vintage de Velázquez Moreno y en el de Zamora 54, y siempre a su lado desde una sillita , sonriendo a todo el mundo y avisándole cuando llegaban los clientes para ser atendidos bien y rápido. Mal momento el de Alejandro pro del corazón, no del trabajo.