Susette y Luisa, leyendas del Vigo hostelero desde los 60 / Faro

Miradlas, qué farrucas a sus 92 años paseando por ese Vigo en que ambas fueron destacadas hosteleras y dueñas de su negocio, y de ambas fue media ciudad cliente. Empezaron las dos en aquel Vigo de los años 60 (1964) y se jubilaron en el 2000, así que imaginad a cuántas personas de más de una generación habrán atendido. Una, Susette Pereira (izda), lo hizo en el restaurante Gamboa, atendiendo a clientes muy diversos sin olvidar la fama que tenía entre portugueses de poder adquisitivo con sus mariscos, pescados, carnes... y aquel vino Condado de cosecha propia. ¡Y aquel loro, Perico, que tenían de mascota! La otra, Luisa Domínguez Castro, un poco más arriba en esa calle Gamboa, desde El Pasillo, una cervecería de mucho fuste con sus manises y aceitunas. Os queremos.

ASANOG ¡qué premio tan merecido para protección de niños oncológicos!

¡Qué bueno, Gonzalo Autrán, presidente de la asociación de ayuda a niños oncológicos de Galicia (ASANOG), ese Premio Redacción Médica á Sanidade de Galicia que os han dado por vuestro trabajo! Recuerdo con admiración que ASANOG nació en 2012 de la mano de cuatro matrimonios que teníais a vuestros hijos ingresados con una enfermedad oncológica. Como pasabais mucho tiempo en el hospital, decidisteis crear esta asociación para paliar aquellas carencias que en su día sufristeis para el mejor estar de ellos. Así conseguisteis ventajas como el reconocimiento desde el momento del diagnóstico del 33% de discapacidad, poder estar acompañándolos en las UCI todo el día, elegir donde dar el tratamiento... ¿Cómo no reconocer ese esfuerzo por el que, si cuando nació ASANOG teníais una empleada hoy en día tenéis 17 que trabajan dentro de los tres centros gallegos que tienen oncología pediátrica? ¿Cómo no si tenéis piscólogas, trabajadores sociales, terapeutas...? Felicidades por el premio aunque sepamos que la lucha sigue por los niños oncológicos.

Y premio a Diana, Ia mujer que salvó más hombres

A quien le dieron otro premio fue a la viguesa Diana Pereira, y no me extraña. ¿Habrá entre nosotros alguna mujer que haya atendido a más gente tirada en la carretera? El premio FIRECA fue a su trayectoria profesional desde Grúas Diana y no es para menos. Recuerdo qué bien me atendió mandando a salvarme una de sus grúas allá por los años 90, que fue cuando conocí a una mujer con todo bien puesto, energía y voz de mando desde su despacho. Fue la primera, una pionera como mujer en lo suyo, que parecía cosa de hombres. Bien, pues mi querida Diana va a celebrar su 30 aniversario con un fiestón, que es como le gusta a ella y lo sé porque estuve en otro hace mucho. Ahí está, la mujer que más hombres ha salvado.