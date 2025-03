'Luz de navegantes' é unha obra escrita en 1592 por Baltasar Vellerino de Villalobos e publicada por primeira vez en 1984 polo Museo Naval de Madrid. Gran parte do enciclopedismo náutico da época permaneceu inédito para impedir que os corsarios e almirantes estranxeiros obtivesen información das derrotas seguidas polas naves e flotas propias. Eran certamente unhas luces que daban noticia dos portos, da distancia entre eles e marcaban as rutas para orientárense as embarcacións de todo tipo.

Este fermoso título moi ben podería ser a metáfora caracterizadora de todos aqueles cartógrafos e humanistas de todas as épocas empeñados en abrir novas rutas e novos horizontes a un mundo limitado polo dogmatismo medieval. Era tanto o prestixio destes cartógrafos que mesmo os instrumentos náuticos —astrolabios e posteriormente sextantes, os cuadrantes e o compás etc.— e os mapas resultantes se converteron en símbolos de prestixio científico e de poder e os cosmógrafos e cartógrafos eran os oficios máis prestixiosos da época.

O poder, Reis, Emperadores e Príncipes adoitaban retratarse ao pé de esferas armilares, mapas e sextantes para dar a impresión de dominar o mundo desde as súas propias residencias e pazos, tiñan o mundo pendurado das parede. Vermeer inmortalizou a profesión co seu 'Xeógrafo' (1668) e os cortesanos do período humanístico non resistiron a tentación de investirse cientificamente rodeados dos artefactos que caracterizaban esta profesión tal como recolle un óleo atribuído a L. M. Dumesnil titulado 'Cristina de Suecia y su corte', que recolle unha lección de xeometría.

Galicia, ancestralmente representada en mapas por cosmógrafos e xeógrafos, ten no século XIX o exemplo dunha cartografía científica, xeodésica e matemática debida a D. Domingo Fontán, unha obra rotunda e canónica da que se sentiron orgullosos fidalgos e burgueses e da que os escritores posteriores se manifestaron orientados e congratulados.

Pero aínda existe en Galicia outro tipo de cartografía, unha cartografía discursiva, dialéctica e descontinua. A eficacia desta cartografía textual, metanarrativa, non depende da realidade e da estrutura social e administrativa, depende exclusivamente da súa capacidade retórica e persuasiva. Foi practicada no pasado próximo, entre outros, por Manoel Antonio e por Otero Pedrayo e, actualmente, por Méndez Ferrín, que apela a beber a «cultura virxinal» e a «nomear a libertade» consciente de que é no futuro onde se encontra o escenario histórico da liberación nacional.

As fronteiras de Galicia sinaladas polo discurso de Ferrín están marcadas polas bocarribeiras, castros, montes, serras e pola toponimia que ordenan o noso territorio dando como resultado unha nova cartografía de Galicia máis habitable e digna. Porque os seus habitantes sempre loitan pola libertade como Roi Xordo.

Da mesma maneira que os xeógrafos profesionais nos legaron como herdanza unha serie de artefactos orientadores, brúxulas, sextantes e mapas, que circulan porque nos seguen a servir aos demais, Ferrín está a legarnos un poderoso artefacto artesanal, os espellos mediante os que distintos ollos ven polo mesmo procedemento creando unha conciencia compartida e común. Son «espellos» que non serven para mirarse un mesmo como adoitan facer os ególatras, son espellos para compartir a mirada, para ler Galicia.

Está, logo, no artefacto e non no seu creador a clave dos moitos seguidores e lectores que ten o autor. Xustamente o sinal de identidade do auténtico intelectual non é a súa capacidade persoal senón a súa función social que lle outorga o público. O título de intelectual non se expende nas universidades e centros oficiais, é outorgado polo lector que se achega aos textos na procura de orientación.

Ferrín leva toda a vida facendo a mesma proposta propoñendo unha lectura de Galicia propia e libre. Pois ben, a Real Academia Galega, esa institución estática e sincrónica coma os mapas antigos, non quere que Ferrín figure entre os seus membros. Quere substituílo, no seu afán normativo, por un asterisco, de procedencia levítica e compostelá.

