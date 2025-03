La batalla contra el espejo

Jóvenes consultando sus móviles. / Efe

Hay testimonios que dejan huella, te hacen reflexionar y deberían servir de palanca para un cambio necesario. Antes incluso de redactar la información, cuando Carolina Sertal, con la delicadeza que la caracteriza, me enumeraba algunas de las frases más habituales que escuchan los profesionales que trabajan en la prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) al entrevistar a niñas de entre 11 y 13 años en el área de Vigo, sentí un escalofrío:

«No me gusta nada de mí, soy una bola y mi físico es una mierda».

«Mi cuerpo en general, sobre todo el abdomen».

«Costillas anchas».

El escalofrío de la realidad

¿Lo sienten? Ese escalofrío. No exageraba.

Desde que soy padre, este tipo de noticias ya no me dejan indiferente. Las leo de principio a fin, las comento con mi pareja, las releemos en familia y nos preparamos para lo peor. Porque, como explican las expertas con las que habló Sertal, este tipo de afirmaciones son el pan de cada día en las aulas. La presión estética que durante siglos ha atormentado a las mujeres, hoy, con la publicidad, Internet y las redes sociales, amenaza más que nunca la salud física y mental de las niñas. Solo pensar que mi hija, que ahora tiene cinco años y es feliz consigo misma, pueda llegar a sentirse así cuando empiece la ESO me da fiebre. Y, de nuevo, el escalofrío.

No solo afecta a las niñas

Pero la cosa no acaba ahí. Aunque ellas se llevan la peor parte en el intento por ajustarse a un canon estético imposible —lo que puede derivar en trastornos como la anorexia o la bulimia nerviosa—, los niños tampoco están exentos de riesgos. En su caso, la obsesión suele centrarse en la altura y la musculatura. Ya no quedan tanto para jugar una pachanga de fútbol, como en mi época; ahora prefieren ir en grupo al gimnasio a «ponerse cachas». Algo que, en principio, no tendría por qué ser malo, siempre que se ejerciten con moderación y supervisión; es deporte. Pero sabemos que pocas veces es así y luego está la derivada de que para demostrar que están fuertes acaben haciendo daño a otros y se conviertan en abusones.

El desafío de la prevención

Como padre de un niño (2) y una niña (5), sé que más pronto que tarde me tocará enfrentarme a ambas caras de esta moneda. Los expertos coinciden en que, para aliviar esta «fuerte presión» sobre los menores, la prevención y el acompañamiento son fundamentales. Enseñarles un consumo crítico de las redes sociales, fortalecer su autoestima frente a las opiniones externas, ayudarles a gestionar sus emociones —sobre todo las negativas—, hacerles ver que el canon estético es absurdo y que todos los cuerpos son distintos y pueden ser bellos, que el peso es relativo… La teoría la tengo clara, como la mayoría de madres y padres. Otra cosa será ponerla en práctica.

Responsabilidad de todos

Y ahí está el verdadero desafío. No basta con alarmarnos ni con comentar el problema durante el desayuno o en la sobremesa; es nuestra responsabilidad, como madres y padres, educadores y sociedad en general, desmontar los mensajes que intoxican la autoestima de nuestros hijos. Porque, si no somos nosotros quienes les enseñemos a mirarse con amor y aceptación, alguien más lo hará. Y casi siempre con malas intenciones.

No podemos permitir que la infancia se convierta en una batalla contra el espejo.