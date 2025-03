A «Escolma de Cantigas Galegas» de Ricardo Flores

Ricardo Flores (Sada, 1903), emigrou à Argentina aos 26 anos. Distinguiu-se na coletividade galega pola sua capacidade e patriotismo. Com Eduardo Blanco Amor, Ramom Suárez Picallo, Manuel Campos Couceiro, entre muitos outros, foi um destacado membro da Sociedade Galega Pondal e um ativo colaborador do seu órgao de expressom: a revista A Fouce. Vários dos seus artigos recolhidos nesta publicaçom, todos eles escritos com a norma histórico-etimológica, permitem-nos qualificá-lo como um adiantado do reintegracionismo. Da sua obra dramática estám publicados 'Un ovo de duas xemas. Comedia rideira en dous pasos' (Rueiro, Buenos Aires, 1956), 'A nossa terra é nossa. Um remédio Malfadado' e 'O afiador' (Cadernos da Escola Dramática, Corunha, 1992). Dos seus contributos à música popular podemos achar umha amostra na 'Escolma de Cantigas Galegas' (Caixa Ourense, 1983).

A 'Escolma de Cantigas Galegas' estrutura-se em várias secçons: 'Proémio' de José-Maria Monterroso Devesa no qual salienta a cristalina expressom do génio poético popular peneirado pola sensibilidade literária, e nom menos popular, dum home que, tam afastado fisicamente da Galiza, recria-a dia pós dia, para si e para os outros. Incorpora as dos seus tempos moços e muitas outras inéditas na Terra, as da saudade ao morar longe da Galiza. Cabal conhecedor da língua, integrou-se nesse conjunto de galegos que buscam a dignificaçom do ilustre dialeto românico galego-português.

O autor esclarece que todas as letras som anónimas e as poucas que nom o som, incorporam o nome do autor. Além do mais assevera que a maior parte nascêrom na emigraçom, na capital da República Argentina. Apenas lembrar alguns temas: 'A–la-lá de Ponte-Vedra', 'Tenho um amor marinheiro'. Outro conjunto das cantigas som ‘Cançons de berce’: 'Dorme, meu meninho, dorme'; a seguir aparecem as ‘Foliadas’: 'Sam Benitinho de Leres', 'Já fum a Marim', 'A virgem de Guadalupe', 'Passei a Ria de Arousa'; seguidamente as ‘Pandeiradas e Pandeiretadas’: 'Passei um dia no Grove', 'Como chove miudinho'; a seguir vemos ‘Ruadas e outras’: 'Pola pena da Marola',' Eu sou marinheiro', 'Vilagarcia de Arousa', etcétera.

É de justiça pôr de relevo a coerência exemplar com as suas ideias lingüísticas, por este motivo foi discriminado, a tal ponto que preferiu esperar à sua publicaçom, a vê-lo volcado noutras «Normas» que nom fossem as que sempre defendeu. Este livro foi apresentado na biblioteca do Centro Galego, Ricardo estivo acompanhado polos seus bons amigos José Bieito Abraira, Higino Martins, Eduardo Parajuá, Fiz Fernández... e outros patriotas ilustres da Cultura galega. Faleceu no ano 2002.

