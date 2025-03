Portugal mueve primero

Embarque de furgonetas producidas en Mangualde en el puerto de Leixões (PORTUGAL). / Faro

He perdido la cuenta de las innumerables informaciones que hemos publicado advirtiendo sobre la ofensiva por tierra, mar y aire del norte de Portugal. Su estrategia bien orquestada para atraer empresas, inversiones, tráficos, pasajeros y turistas es innegable y demoledora. Los proyectos industriales con ayudas públicas, al filo del dumping; el low-cost tanto del suelo como de la mano de obra, la mayor agilidad en las tramitaciones y los beneficios fiscales han captado —y en muchos casos arrebatado— oportunidades a Galicia.

El norte de Portugal y nosotros formamos parte de una Eurorregión

Pero siempre, tras cada aviso y cada noticia —como la de hace unos días, cuando abordamos el plan del puerto de Leixões para triplicar el tráfico de contenedores de Vigo—, organizaciones empresariales y un buen número de economistas de la casa responden con el mismo argumento: «No hay que competir con Portugal, formamos parte de una Eurorregión». Sí, claro. Fíate y no corras, como dicen en mi pueblo.

Ese discurso también lo repiten los responsables de la patronal y de la administración portuguesa cada vez que visitan Vigo. Que si formamos parte de un todo, que Galicia es clave en la Eurorregión, que hay que cooperar… Pero a la hora de tomar decisiones, esa colaboración queda en papel mojado. Ellos siguen con su agresiva estrategia de captación de recursos, compitiendo en todas las esferas y, en algunos casos, haciendo trampas o jugando sucio. Que alguien me explique cómo es posible comercializar suelo industrial a precio de euro el metro cuadrado sin incurrir en pérdidas, captar tantos vuelos en Sá Carneiro sin subvencionar aerolíneas o planificar una megaterminal de contenedores en Leixões con mínima afectación medioambiental. Sobran ejemplos.

Eurorregión sí, pero el negocio es el negocio

Está muy bien eso de cooperar, de ser una Eurorregión ibérica, de ser pueblos hermanos y todo lo demás. Pero dejemos a un lado los sentimentalismos y centrémonos en el business: en competir. ¿Vamos a renunciar a la generación de suelo industrial solo porque al otro lado de la Raia lo regalan? ¿Permitiremos que Peinador muera ante el empuje de un Sá Carneiro dopado hasta las cejas? ¿Dejaremos de invertir en nuestro puerto mientras Leixões crece sin cortapisas? Total, si somos Eurorregión...

Me recuerda a esos dos niños jugando a los videojuegos con un solo mando. El que no juega se queja, y el otro le responde: «Pero si somos un equipo». Pues eso.

Nos jugamos demasiado —válgame la redundancia— como para seguir creyendo en cuentos de cooperación que solo funcionan en una dirección. Portugal no se detiene, y Galicia no puede permitirse el lujo de mirar para otro lado. O entendemos de una vez que en este juego se gana compitiendo, o nos resignamos a ser la pieza secundaria en un tablero donde otros ya han decidido mover primero. Y no nos vale eso de «pero si somos un equipo». Porque no lo somos.