La Orden da Cigala

Cofradía da Cigala / Faro

Ahí veis, bajo capa no sé si de armiño como las reales, a la muy grata , augusta y marinera Cofradía da Cigala, durante una grabación en días pasados en el R.C. Náutico por el Canal Cocina de la preparación de esos crustáceos decápodos que representan. Esta Orden da Cigala nació en Marín en 1994 en homenaje a los marineros, rederos y armadores que se unían en grupo para degustar los productos del mar que habían pescado. En 2023, se traslada a la ciudad de Vigo celebrando los Capítulos y la comida de confraternidad en el Real Club Náutico de Vigo, el año pasado han acompañado a la Cofradía en su XXX Capítulo 27 cofradías de España y Portugal. Este año se unirán el 12 y 13 de julio en la celebración anual, con 30 c0fradías invitadas.

Guillermo Herrero, ¿por qué dejaste los hábitos, traidor?

Lo que nos faltaba. Mi cuate Guillermo Herrero se ha jubilado, ha cerrado las puertas de su restaurante Santana y ya vive el tercer día de su asunción a los cielos del «dolce far niente». Estoy en años dolorosos de mudanzas, esos en que tus exnovias son abuelas y los abades de los bares o restaurantes de tus noches cuelgan los hábitos. Guille, ¿por qué te has ido, hombre, a tu casa de enfrente sobre la ría? Te conocí en el Charango de los años 70 con Ricardo Lobato y Sole. Luego inauguré tu Satchmo con los progres y penenes el poco tiempo que fue un exquisito local de Jazz, igual que inauguré cuando hiciste el cambio y no por tu gusto para convertirlo en cuna de la movida. Cuando estuviste en el Kremlim con Ricardo, Bibiano o Alfonso, allí estaba yo y también y, pasados unos años de descanso hostelero, cuando inauguraste el Verbum de Samil, del que saliste ya con Ana. Y no fallé cuando pusiste cocina internacional para Vigo con el restaurante Santana. Hemos tenido una larga y sostenida relación a los lados de la barra pero también fuera. ¿Por qué te has ido, traidor, y tan huérfanos nos dejas?

Una charla sobre tecnocracia y una película demoledora

Ahora que estamos en el mes de la mujer (líbrenos Dios de mes de los hombres), bueno es contar que dos mujeres ocuparán hoy y mañana las mesas tertulianas del Ateneo de Vigo, ambas presentadas por otras dos de su sexo y supongo que de su género. Hoy, en la Casa Galega da Cultura, mi colega Irene Bascoy presentará a Carmela Ríos para que hable de un tema que viene al pelo para saber cómo están estructuradas hoy las relaciones de poder: Tecnopopulismo, redes e desinformación, a las 19.30. Mañana, a la misma hora pero en los Multicines Norte, la actriz y exconcejala Uxía Blanco presentará a la directora de cine argentina Inés de Oliveira (además psicóloga, guionista...) y se podrá ver su película «Baldío» para charlar después con ella sobre la misma, la historia de una mujer que protagoniza una película en rodaje mientras atiende las emergencias de su hijo, adicto a las drogas.