Cando falla en cadea a vixiancia dos instrumentos ambientais

A Resolución da DIA do proxecto de Greenfiber (Altri) pon, tamén, en evidencia graves deficiencias no modo no que se aplica a Directiva de Hábitats (92/43/CEE) e, neste caso, a xestión da Rede Natura 2000, particularmente na Galiza. E isto debería ser materia de análise, en profundidade, por parte da propia Comisión Europea para contar cun modelo de protección da biodiversidade en Europa máis solvente e, tamén, máis seguro para o desenvolvemento económico.

Esta DIA favorable, nun proxecto de tal dimensión, que pretende acadar un importante financiamento de fondos europeos, revela como os mecanismos previstos por Europa no tocante a vixiar e actualizar os cumprimentos da normativa ambiental e da propia Rede Natura 2000, non están a funcionar adecuadamente.

No caso da Directiva de Hábitats, en relación ós mecanismos de avaliacióm ambiental, citar como os artigos 4, 5, 6.3, 6.4,11 e 18 da Directiva de Hábitats, que establecen os procedementos para a designación e xestión de zonas especiais de conservación, así como para a actualización dos anexos en función dos avances científicos, son «burlados» unha e outra vez. Este caso volve ser mostra do mesmo, ensina onde comeza todo, como se tece a vulneración en cadea dos procedementos ambientais, sobre a base da inacción, no rexeitamento en abordar actualizacións, e, unha flagrante falta de transferencia do coñecemento científico. Ter isto ó día, vixiado e controlado, permitiría corrixir as deficiencias de avaliación ambiental de plans e proxectos, ou, por exemplo, da Rede Natura 2000.

O que se permite así é unha coadeira de proxectos que escapan o control administrativo da normativa ambiental. Trátase dun incumprimento en cadea, que comeza coa permisividade coa que a Comisión Europea actúa con respecto aos estados membros e aos gobernos rexionais, pois de modo recorrente «búrlase», novamente ponse coma exemplo o caso Altri, unha aplicación máis consonte cos principios inspiradores da Directiva.

Resulta incomprensible que nun espazo, onde está prevista esta macroplanta de celulosa, e no que é sabido que dende hai anos (e senón sábese agora, cos estudos específicos que pretenden validar a construcción da celulosa) debería estar incluído na Rede Natura 2000, nunha ampliación da ZEC Serra do Careón, xa que resulta que aí existen tres especies catalogadas (dende 2007) en perigo de extinción, acabe tendo unha DIA favorable. Esta situación evidencia varias eivas no tocante á aplicación da normativa ambiental, pois xa só a presencia de especies en perigo e ameazadas, amosa que:

Hai unha omisión na valoración sobre se procedería ser susceptible de entrar nunha ampliación da Rede Natura 2000: A DIA ignora isto, infravalórase ambientalmente este feito, a presenza de especies en perigo de extinción e hábitats prioritarios, que por si só xustificaría a ampliación da ZEC Serra do Careón, tal como recomendou a Comisión Europea en 2009 e 2015 cando advirte de sanción a España por ter unha Rede Natura deficiente.

Obvia a ausencia dos pertinentes plans de recuperación das poboacións destas especies, plans que deberían ser o punto de partida para facer unha correcta avaliación ambiental: As tres especies en perigo de extinción (Santolina melidensis, Armeria merinoi e Leucanthemum gallaecicum) levan esperando dende 2007 por plans de recuperación obrigatorios, incumprindo a Lei 5/2019 do Patrimonio Natural de Galicia e anteriores. Co cal dáse unha falta de rigor científico. A ausencia de plans de recuperación implica que calquera medida proposta na DIA carece de base científica sólida.

Isto todo leva a un incumprimento do principio de precaución e propicia unha incoherencia na aplicación da Directiva: A DIA non ten en conta os principios de precaución, coherencia e integridade ecolóxica que inspiran a filosofía da Directiva de Hábitats, principios que deberían ser unha garantía para a protección de especies ameazadas e hábitats prioritarios.

E pon de manifesto as graves carencias na aplicación efectiva da lexislación ambiental europea a nivel rexional. A falta de actualización da Rede Natura 2000, a ausencia de plans de recuperación para especies ameazadas e a aprobación dunha DIA que ignora estes factores, demostran a urxente necesidade de reforzar os mecanismos de control e cumprimento da Directiva de Hábitats. Esta situación non só ameaza a biodiversidade local, senón que tamén cuestiona a eficacia dos instrumentos de protección ambiental a nivel europeo.