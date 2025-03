El año Claudio

El año que transformó al Celta como ningún otro a lo largo de su centenaria y alborotada historia. Se cumplió hace días el primer aniversario de aquella noche madrileña en la que después del espanto en el Bernabéu (no por la derrota sino por la sensación de haber ido allí a hacerse unos selfies) Marián Mouriño se tragó el contrato que unos meses antes había firmado a Rafa Benítez para poner el equipo en manos de Claudio Giráldez. Todo lo que vino después se ha convertido en uno de los grandes episodios en la vida de este club, sostenido ahora por un proyecto que prioriza lo propio, agarrado con firmeza a su gente, a sus raíces, a su tierra… todo aquello de lo que nunca debió separarse. La dirección dejó clara su filosofía en estos doce meses, acertó de lleno en decisiones claves para reordenar la vida del club, pero Claudio fue quien acabó de coserlo todo con su forma de rearmar la plantilla. En fondo y forma.

Es por ello un buen momento para recordar que los caminos del fútbol no dejan de ser caprichosos porque el Celta encontró la luz gracias a lo que hasta ese momento consideraba una epidemia de mala suerte. Aquel primer tramo de temporada de Benítez en la que se multiplicaron las infamias arbitrales y los goles en el descuento en contra. ¿Se acuerdan? Cada semana los puntos volaban haciendo un nuevo y más retorcido requiebro. Lo cierto es que si no se hubiesen producido, el Celta seguramente habría caminado sin pena ni gloria por Primera, pero la temporada se hubiera salvado. Claudio estaría fuera de Vigo y con él muchos de los chavales que ya estaban haciendo planes de futuro lejos del Celta, mientras Benítez nos insistiría en que “no es lo mismo jugar en Primera Federación”. Pero sucedió y hoy tenemos que dar las gracias a aquel guiño del destino. Por eso lo crucial a partir de ahora es no apartarse del camino elegido ni renegar cuando las cosas no salgan como deseamos. El Celta ha llegado a la receta ideal para seguir construyendo su futuro, la que quiere su gente, la más sostenible económicamente y la que deportivamente ofrece todas las garantías. Un aviso para saber el árbol al que agarrarse cuando lleguen las tormentas.

El efecto Marcador: el Celta anota el doble de goles en su grada talismán

Decían los viejos jugadores del Liverpool que The Kop, el mítico fondo del estadio de Anfield, ejercía tal influencia a su favor que en el campo tenían la sensación de que aquella multitud que se apretujaba en los tiempos de las gradas de pie tenía el don de “aspirar el balón”. También lo pensaban los rivales, temblorosos como niños recién salidos del agua cuando les tocaba defender cerca de aquella jauría. Valga la comparación a cuenta del reportaje de esta semana en el que dábamos cuenta que desde que Balaídos abrió la nueva grada de Marcador, el Celta ha anotado el doble de goles en esa portería que en la de Gol, un factor determinante en esta racha brillante del grupo de Giráldez. Un dato que confirma la importancia de ciertos detalles. Con todo el cariño que le tenemos al viejo estadio de Fragoso, no tengo ninguna duda de que la historia del Celta habría sido diferente en un estadio como el que tendrá dentro de un par de años. Es algo que no tiene que ver con números ni aforos. Va de que propios y ajenos, por el mero hecho de sentir el campo, se sientan lobos o corderos .

Duele porque era posible

Titular es un don. Uno de los muchos que tiene Armando. “Duele porque era posible” explica a la perfección la sensación que deja la eliminación del Porriño en la semifinal de la Copa de la Reina de balonmano, cuando tuvo al Bera Bera (favorito y campeón) cerca del derribo. Se le fue y Galicia perdió la posibilidad de verse de nuevo en una final copera. El día ante el Guardés, que tenía un camino más asequible, se dio un costalazo serio contra la sorpresa del torneo, el Beti Onak. Les confieso que el jueves estaba seguro de que habría un finalista gallego e incluso llegué a fantasear con un Porriño-Guardés por el título. Es uno de esos episodios que nos merecemos algún día.

El motín de Richard

Me despido con la historia irrepetible que tiene que ver con un suceso de hace setenta años, cuando la estrella de los Montreal Canadiens Maurice Richard fue castigado por todo lo que restaba de temporada después de liarse a puñetazos con el árbitro en un partido. Lejos de considerarlo un castigo justo, los hinchas de su equipo se lo tomaron como una afrenta personal y aprovechando el siguiente partido en casa de los Canadiens iniciaron una espiral de incidentes que llevó a la ciudad a vivir una noche de vandalismo desatado.

Si han llegado hasta aquí son ustedes unos seres de luz. No como Claudio, pero casi. Buena semana.

