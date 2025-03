Momentos estelares

Preguntamos a veces, “que libro me recomendas?”. A resposta adoita ser: este, dun excelente autor; estoutro, que se vende moito; aquel é dun premio Nobel; a min ese encantoume. Aínda así pode suceder que nos defraude porque cada libro ten a súa tonalidade, é unha partitura que non sempre sintoniza coa nosa sensibilidade, unha aventura de incerto final. A veces abandonamos a lectura ao pouco de encetala. Fagámolo sen dor, non nos sintamos culpables, porque un autor que non é capaz de seducirnos —engancharnos dicimos a veces— nas dez primeiras páxinas non é merecente da nosa atención. Tan só unha excepción recoñezo: Ulises, de Joice.

Un libro é bo cando cando nos gusta; cando eslumeces por entregarte á súa lectura e recreas mentalmente o universo imaxinado polo autor; cando saboreas o parágrafo redondo e te deslumbra o fulgor da palabra feliz; cando che provoca arreguizos de emoción, esto último sobre todo. O bo libro deixa sempre un pouso, marca de tal modo que o paso dos anos non é quen de esvaelo, acompáñanos deica o final dos nosos días. Pero, aínda neses casos, non é a totalidade da obra o que lembramos —sería insoportable— senón certos momentos cumiais, alí onde o autor amosa o mellor da súa arte, instantes de sublime elevación.

Cadaquén saberá encontrar o seu. Eu gardo especial memoria dalgúns. Na Eneida encóntrase o primeiro. Eneas, o heroe, busca a súa esposa, a xentil Creúsa, nai de Ascanio, entre as fumegantes ruínas de Troia cando, subitamente, se lle aparece o seu espíritu en forma de nube azul, que deste xeito se manifestaban as pantasmas dos mortos insepultos. Eneas intenta tomala da man e levala consigo pero a muller, arredándose, advírtelle que debe partir decontado sen ela e cumplir a sagrada misión que os deuses lle teñen reservada; o heroe tenta retela canda si: por tres veces, os brazos tendidos cara a ela, acadarlle o fino colo procurei, e outras tantas, zafándose das miñas mans, como soño se esvaece, como leve vento. E así foi que o heroe grego, apesarado, parte ao exilio na súa nave de afiada proa acompañado de Ascanio, os seus fieis amigos e o altar dos deuses familiares.

Volvamos ao mar, esta vez ao Atlántico Norte a bordo do Pequod, buque baleeiro. Desde o castelo de proa o capitán Ahab escudriña o horizonte na procura dunha singular balea branca que pretende cazar, Moby Dick. Velaí o título e sumarísimo resume da obra de Herman Melville que a meirande parte da xente coñece pola súa versión cinematográfica, banda deseñada ou formato resumido, o que lles priva de saborear en plenitude a que considero a mellor novela norteamericana de todos os tempos; abofé que paga moito a pena achegarse á versión completa! Moby Dick está inzada de momentos sublimes aos que se regresa unha e outra vez, aqueles que emocionan e enriquecen. Cómpre salientar o encontro en alta mar co buque Raquel. O seu capitán sobe a bordo do Pequod e implora a Ahab que o axude a buscar a un seu fillo perdido na inmensidade do mar; contéstalle Ahab: Capitán Gardiner, non o farei. Agora mesmo perdo tempo. Adeus, adeus. Que el te protexa e ogallá me perdoe a min, pero téñome que ir. Cabe maior crueldade nun ser humano? A súa inmensa loucura, a obsesión de Ahab por vingarse da balea branca impídelle dar cumplimento a primeira e máis sagrada lei do mar, axudar a un náufrago.

Alta tensión emocional se respira na sala de raios X do sanatorio para tuberculosos de Berghof onde Thomas Mann ubica a súa novela A montaña máxica. Encóntranse alí reunidos varios pacientes para invocar o espíritu de Joachim Ziemssen, recentemente falecido e primo do protagonista, Hans Castorp. Na penumbra sona a música preferida do defunto; a muller que servía de medium entra en trance e pronuncia o seu nome. É daquela cando Castorp eleva a cabeza e, sen buscalo, os seus ollos topan con Joachim, que o mira fixamente desde un recanto da sala. O seu rostro denota a fatiga da enfermidade, tristeza, sofrimento; o sable pousado nas pernas e a pistola denotan o seu estado militar. Sobre un lado do peito había unha cruz. “Perdóame”, di Castorp subitamente. Engradáronselle os ollos e xa nada máis puido ver. Ao cabo préndese a luz e remata o engado. A montaña máxica, a que esperas?, toma o libro e le; (podes pasar por alto, se che parece, os longos diálogos filosóficos de Castorp e Settembrini, deixalos quizás para unha segunda volta).

Como xa se dixo, os momentos climáticos intercálaos o autor ao longo da obra, habitualmente unha novela. Cómpre, emporiso, dosificalos con sabio criterio e darlle descanso ao lector de maneira que lles sigan periodos de largueza narrativa, de sosego, algo de paz. Unicamente a certas formas breves, —conto, microrrelato, haiku— acáelles ben a tensión, que se mantén e incluso se acumula ao longo da historia. Tal ocorre, por poñer tan só dous exemplos, nos relatos de Lovecraft e sobre todo de Algernon Blackwood, de modo moi especial na súa novela curta Os salgueiros, traducida ao galego por Alejandro Tobar. Dous amigos percorren o Danubio nunha canoa. Poco a pouco decátanse de que algo se transforma ao seu redor, as árbores aparentan moverse tentando acurralar os intrusos, o vento produce sonidos que non son deste mundo; tal parece que a natureza, os salgueiros en particular, intentan acabar con eles. Naquela atmósfera ominosa transcorre a novela de A. Blackwood, autor tamén doutros extraordinarios relatos onde recrea o seu tema preferido, a natureza salvaxe e primitiva, inzada de misterio: O Wéndigo e O home a quen as árbores amaban. Os tres, coma moitos dos xa citados, na Internet.

A maneira de resolver unha obra literaria, d concluir un capítulo, un parágrafo brillante, define moi especialmente a habelencia do escritor. Todo relato encerra dous momentos transcendentais: o comezo, que atrapa —ou escorrenta— o lector e, sobre todo, as derradeiras liñas, onde ve gratificada a súa aventura literaria inducindo un estado de plenitude e satisfacción que predispón a novas lecturas. Hai autores que coidan sobremaneira estes aspectos. O epílogo que Álvaro Cunqueiro dispón ao final do seu Merlín e familia vén sendo un requintado exemplo daquela maneira de rematar unha obra, unha obra sobranceira. Exactamente en 20 liñas condensa Felipe de Amancia, doncel axudante de Merlín, o que fora a súa vida onda el cando iste corpo fraque era vaso da confiada mocidá; vibra a nostalxia, a saudosa evocación daqueles tempos cando no pazo de Miranda Merlín obraba as maravillas das que o neno foi privilexiada testemuña. Memorias, memorias, memorias!

Hai capítulos que dan luz a un libro; parágrafos memorables, daqueles que se estudian nas academias de escritores, e finais excelentes aos que o autor supedita a obra enteira. Tal é o caso de O xeneral no seu labirinto, novela biográfica escrita por Gabriel García Márquez. Simón Bolívar decátase de que chegara o final da súa vida, … cruzou os brazos contra o peito e empezou a oír as voces radiantes dos esclavos cantando a salve das seis nos muíños, e veu pola ventá o diamante de Venus no ceo que marchaba para sempre, as neves eternas, a enredadeira nova das campaíñas amarelas que non vería florecer o sábado vindeiro na casa fechada polo loito, os derradeiros fulgores da vida que endexamais, polos séculos dos séculos, volvería repetirse.

Leamos, leamos estes ou outros libros, sairemos do lance algo máis sabios e inconformistas, que é o mesmo que dicir máis libres.