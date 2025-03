La Humanidad y la Tierra

Cumpríase esta semana o quinto aniversario desa data que para nós marca o inicio da pandemia. Quen non lembra o que estaba facendo o catorce de marzo de 2020? Recordamos a nosa situación persoal coa precisión que marca os momentos cruciais. Dezaoito millóns de persoas seguimos en directo o discurso de Pedro Sánchez, que despois dunha reunión de máis de sete horas, anunciaba o estado de alarma detallando as medidas que o Goberno de España adoptara para frear a expansión do coronavirus COVID-19. As nosas vidas, durante os meses que durou o confinamento, viaxaban cada día do medo á incerteza, da tristura ao abraio, da impotencia á desolación.

Tirando do fío das coincidencias e no medio da contorna de Monfragüe —ese espazo natural que se atopa no centro da provincia de Cáceres, no triángulo formado por Plasencia, Trujillo e Cáceres, onde se celebra o festival de literatura infantil Monfragüe de Cuento—, alguén me desvelou un dato que me deixou asombrada: o naturalista Félix Rodríguez de la Fuente naceu o catorce de marzo de 1928 en Burgos, e morreu o catorce de marzo de 1980 en Alaska. Nacía e morría en idéntica data, como consecuencia dun tráxico accidente aéreo mentres gravaba unha carreira de zorras. O seu fermoso acento castelá, a súa dicción impecable, a paixón coa que exercía o seu labor de divulgador ambientalista e a súa capacidade para mostrar que existía outra forma de relacionarse cos animais, conquistou a todo un país marcado polo franquismo. «El hombre y la tierra», a docuserie que constituíu un fito na divulgación medioambiental, foi filmada de 1974 ata 1980, e tiña o poder de manternos pegados ao televisor, contendo a respiración. Todo nese programa era marabilla: a banda sonora do compositor Antón García Abril, a singular maneira de narrar de Rodríguez de la Fuente, o contido didáctico que nos ofrecía este ecoloxista, trasladándonos unha visión maxestosa da natureza e a urxencia de protexela. «El hombre y la tierra» converteuse nun vehículo para a sensibilización sobre a conservación da vida silvestre. Máis aínda: introduciu unha nova visión sobre os animais, explicou a función crucial que desempeñan no equilibrio ecolóxico e contribuíu a mudar a percepción que existía naquel momento sobre os depredadores. Imposible esquecer a súa serie sobre o lobo ibérico, que erradicaba os mitos e o profundo descoñecemento que existía sobre este animal. Non sei se a súa intención era cambiar a visión popular, mais logrouno.

Programa a programa a mensaxe ía calando: a humanidade non debe permanecer allea ás dinámicas naturais. Hai algo que lembro dos meses do confinamento que me conmovera especialmente. Coas cidades do mundo baleiras de actividade humana, os animais atrevíanse a ocupar as rúas. Algúns procuraban alimentos, outros gozaban do descenso da contaminación. Vacas camiñando en grupo polas rúas de Nova Deli, cervos paseando por Xapón, cabras ocupando un pobo costeiro de Gales, xabarís invadindo as cidades galegas... A fauna salvaxe, de súpeto, gozaba de liberdade, mentres nós presenciabamos o espectáculo sen poden saír das nosas casas. Un virión de COVID, unha partícula esférica cun diámetro entre 0,06 micras e 0,14 micras, provocando semellante revolución. Os humanos nas casas, os animais nas cidades, a natureza gañando espazo. Que estraño e que fascinante. Por certo: o 14 de marzo, data de nacemento e falecemento de Rodríguez de la Fuente, coincide coa celebración do Día Pi (3/14/16). Cousas veredes!

Suscríbete para seguir leyendo