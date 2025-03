No título da presente bagatela, ouso aproveitar verbas belísimas de Camões para a rectificación dun meu erro. Con certeza, ese «Xulio Rodríguez» que citaba eu como autor do diaporama sobre os Peliqueiros de Laza que abriu unha nova forma de ollar o entroido, é, en realidade, Xulio Gil Rodríguez. El ten depositado tal traballo etnográfico no Museo do Pobo Galego, onde coido que pode visitarse.

Teño tido o pracer de colaborar con Xulio Gil varias veces e fomos compañeiros de claustro no instituto Santa Irene de Vigo. Unha delas, na que el é o fotógrafo e eu o autor textual, deu como resultado o libro, ideado por Bieito Ledo: Vigo, fronteira do alén. Diálogo de Lampetusa e Sponsor sobre a cara e a cruz da cidade de Vigo (Ir Indo, Vigo, 1988).

Eu non citei ben o nome e os apelidos de Xulio e iso faime sentir incómodo. Entón víñenme lembrar do soneto de Camões que comeza: «Erros meus, ma Fortuna...» e que abre os tercetos cunha alfaia: «Errei todo o discurso de meus anos”. Felizmente, sempre haberá un poeta que veña no noso auxilio cando o precisemos.

Grazas a este e a outros puntos candentes que non faltan na poesía de Camões os galegos esquencemos con naturalidade o trato de «duro bando» con que o poeta «quinhentista» nos saca n’Os Lusíadas. E acórdame tamén de súpeto a misteriosa, sensual, atristada evocación que o poeta portugués fai de Inês de Castro («colo de alabastro»), a raíña de Portugal de nación galega que só foi recoñecida despois de morta.

Sempre houbo entre nós quen gastou elocuencia e dedicación difundindo a hipótese da orixe familiar galega do autor d’Os Lusíadas, precisamente en Camos (Terra de Turonio).

«Povo e principaes» (Viale Moutinho) construíron unha praza de Portugal en Vigo, antes de 1936 que foi dotada dunha efixie de Camões. E, máis tarde, os nosos veciños da cidade do Porto unha cumprida Praça da Galiza. que Rosalía de Castro preside en forma de estatua. Pensemos que o Minho é o río maior e máis referencial da actual Galicia e pode ligarnos, a través das teses onomásticas de Krahe, a un tempo no que case toda Europa designaba as grandes e pequenas correntes de auga con nomes comunmente intelixibeis.

Comecei a presente columna preocupado por escribir ben o nome de Xulio Gil Rodríguez e rematei dándolle gusto a unha teima distintiva de todo o nacionalismo noso: a reconstrución da antiga unidade galegoportuguesa.

Suscríbete para seguir leyendo