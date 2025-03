Mi mejor yo

En las redes sociales y otros espacios de internet están proliferando, o a mí me lo parece, los “gurús” del desarrollo personal o de la “mejora constante”, prometiendo métodos o fórmulas para alcanzar una versión mejorada, idealizada incluso, de uno mismo. Muchos jóvenes, sobre todo ellos, acuden como moscas a estos supuestos referentes, en todo caso influyentes, buscando un cambio rápido, si puede ser instantáneo, de sí mismos.

Por supuesto que es bueno intentar mejorar, sentirse a gusto con uno mismo, cambiar aquellos aspectos de nuestra vida que nos hacen daño o no nos satisfacen, y para ello es bueno buscar consejo y ayuda de personas capacitadas para ayudarnos, sobre todo desde el rigor científico. Pero no es de esto de lo que hablo, sino de quienes, viendo las dificultades crecientes de una sociedad que no vive su mejor momento, intentan aprovecharse con palabrería, verborrea, consejos de Perogrullo y mucha, muchísima cara. Hacer caso a estos charlatanes sin conocimientos y escrúpulos no solo no ayuda, sino que resultará a menudo contraproducente, ya que, en lugar de fomentar la autonomía y la reflexión personal, conducen a una adhesión acrítica a una figura que se ve como carismática.

Reconozco que me irritan especialmente los que comienzan por instarte a obtener la mejor versión de ti mismo. Quizás porque mi mejor versión ya fue hace tiempo, así que ahora trato simplemente de no llevarme mal conmigo ni con los demás, por este orden.

Según dicen, mejorar tu “yo” es como mejorar tu físico con el deporte. Hay que empezar poco a poco, pero si pones el empeño suficiente te garantizan que tu “yo” se irá poniendo cachas. Yo, para ser sincero, lo veo más como convertirte en un atleta de tu ego.

Algunos dicen que lograrás hacer muchas cosas y muy rápido, sin pensar, lo que no me deja nada tranquilo. Si se trata de ir revolucionado por la vida, casi prefiero volver a la Ducati.

Entre lo que he escuchado a algunos de estos gurús de tres al cuarto y lo que en parte me he imaginado, un día típico para mejorar tu yo debe comenzar leyendo los pósit pegados en el espejo del baño, con mensajes del tipo: “Sonríe, cada día es una oportunidad de crecer”. Hay que recitarlos, más que leerlos, pegándote golpes en el pecho. Supongo que son la versión menos sofisticada del “Hoy puede ser un gran día, duro con él” de Joan Manuel Serrat. Después una ducha fría, comenzando con un grito sostenido de al menos 5 segundos. No sé si el grito es parte del entrenamiento o si es una reacción espontánea al agua helada. Unas buenas capas de cremas faciales y corporales son imprescindibles. La mejor versión de uno mismo incluye la mejor piel. De otro modo sería como tener un Ferrari lleno de abolladuras. A continuación, el desayuno, donde lo menos sofisticado son los batidos de caseína y una mantequilla de yak albino que solo se hace en el Tíbet.

En fin, no sigo, aunque hay consejos para el resto del día. Los mejores son los que supuestamente sirven para activar los chakras de la productividad. Escuchar a algunos de estos gurús hablando de productividad es como ver a Trump en un vídeo de protocolo y buenas maneras.

El tema es tan serio que he querido tomármelo a broma, pero lo cierto es que hay una gran proliferación de charlatanes del “mejoryoismo” a los que mucha gente hace caso, especialmente entre los jóvenes. Cada maestrillo, también en esto, tiene su librillo, pero suelen predicar que hay que ser “superplanificados”, tener hábitos “megasaludables”, ser “hiperactivos” y “ultrarrápidos”, dedicando poco tiempo a cada cosa, pero haciendo muchas cosas cada día. Me temo que hasta les vale que la mayoría de las cosas sean inútiles, con lo cual sería como no hacer nada a toda hostia.

Supongo que ninguno de estos gurús les aconseja a sus seguidores que dediquen también tiempo a aprender y a pensar. Si lo hiciesen, difícilmente les harían caso.

