Querido lector, imagina conmigo que desde el principio de nuestra existencia nos fuese dado conocer la verdad de todo y toda la verdad, que viviésemos de «veritate gaudium», en el gozo de la verdad otorgado graciosamente por el solo hecho de nacer, en suma, que a la vida fuese consustancial el conocimiento de la verdad. Yo te digo que, entonces, o no formaríamos parte de la especie humana o esto que vivimos no sería la vida, lo que por tal entendemos, sino otra cosa distinta. Creo que verdad y vida se encuentran en dimensiones distintas y, quien sabe, acaso destinadas a no encontrarse nunca. La vida es tiempo, un tiempo que se agota, y la verdad, su horizonte inalcanzable. Vivimos en el constante anhelo de la verdad. A veces esa apetencia tiene aromas de nostalgia, como si alguna vez la verdad hubiera sido nuestra y, sin saber ni cómo ni por qué, la hubiéramos perdido.

Tengo para mí que pertenece a la esencia del ser humano la incertidumbre; la vida es incertidumbre, la vida es niebla, y por ello, el gesto primero y más espontáneo del hombre es preguntar, y lo hace porque necesita orientarse en esa penumbra. El niño pregunta a su madre. El adulto lanza su pregunta al viento, a veces la susurra en el silencio de su soledad perpleja. Descubrimos desolados que desde hace siglos vive el hombre agitado por las mismas inquietudes mientras el tiempo pasa y las generaciones se suceden sin respuesta.

Ya en la remota Grecia buscaban los filósofos el sentido de la vida, la razón de la existencia, querían los griegos conocer y entender su papel en el cosmos. Cada vez somos más poderosos, cada vez más sabios, y, sin embargo, seguimos sin encontrar solución a las incógnitas radicales de nuestra existencia. Todo esfuerzo es vano. Tal vez la verdad sea como la utopía que luce su resplandor inalcanzable más allá del horizonte. Nosotros caminamos en esa dirección para descubrir al final que no hay otra realidad que esa travesía inacabable. Somos peregrinos de un santuario inaccesible, inexpugnable, inmune a la razón. Ese es el drama radical del hombre.

Acertaba la mitología romana al representarse a la diosa Veritas habitando, velada y secreta, en el fondo oscuro del pozo del saber y de la ciencia. Lanzamos nuestra pregunta hacia esa oquedad misteriosa y la negrura nos devuelve el eco distorsionado de nuestra propia voz. Sin respuesta, inevitablemente nos sentimos incompletos y por eso somos, como dice Mauro Bonazzi, seres deseantes.

He oído a Josep María Esquirol decir en una conferencia que de dos formas se ha descrito plásticamente la vida, la condición humana: como un desierto y como un océano. Aun teniendo significación y alcance diferentes, ambas representaciones me parecen acertadas. Todo depende de nuestra mirada en un momento determinado o de nuestra concreta circunstancia. La identificación con la imagen del desierto sugiere soledad, desamparo, desorientación, incertidumbre; todo el desierto es una enorme e inabarcable encrucijada; no sabe uno qué dirección ha de seguir, y a nadie puede preguntar. El caminante ve por donde sale el sol y donde tiene lugar su ocaso, y ello le sirve de parcial orientación, pero le faltan otras referencias para saber qué camino debe tomar. La vida es permanente encrucijada y, en esa medida, inquietud, vacilación, desasosiego. Y eso ocurre tanto en la búsqueda de la verdad —o las verdades— como en la elección de los caminos que solo se hacen al andar.

Pero lo verdaderamente trágico es que, al final se nos acaba el tiempo, la vida llega a término, y nos damos cuenta de que no hemos alumbrado respuesta alguna, y tampoco sabemos si es porque no la hay o porque es inalcanzable. Toda una sucesión de filósofos y poetas que han desfilado a lo largo de la historia no lograron dar con ella. A lo más, han elaborado su propia verdad, acaso solo un eco impreciso de ella que no es sino conjetura, hipótesis, figuración, cábala doméstica e interina. Pero no deja de ser turbador comprobar que la ausencia de respuesta, el desconocimiento de las grandes verdades, aquellas que conciernen al sentido de la vida y de la muerte, persisten durante toda nuestra existencia. ¿Quién ha dispuesto que debamos sustituir la certeza por la esperanza?

