¡Miñocas al ataque!

Asistentes a la lampreada en Arbo / Fdv

Ahí les veis en el mesón da lamprea de Cabeiras, en Arbo, santificando a este animal antediluviano hasta atragantarse con él. Partieron en autobús desde Bembrive haciendo una pequeña parada en Salceda para seguir hacia Cabeiras, donde tras un pasacalles y unos vinos en la bodega, procedieron al culinario rito degustatorio de la lamprea a la bordalesa y rellena. Fiesta tras los postres y, ya anocheciendo, vuelta en autobús (menos mal) a Bembrive, no sin una parada en casa de Chapello, alma y alegría de la peña y que ahora anda pachucho el tío molón. Celso, el capitán, Alfonso Freiría, «los raros» padre e hijo, Calo, César, Esteban, Fernando... ¡y la conductora Seli, que no dejó de santiguarse a pesar de que no es la primera vez que los lleva!

Beatriz, musa digna de homenaje de Torrón

Mucha complacencia está despertando la exposición de Francisco Torrón que, a título póstumo, se ofrece en la Casa das Artes. Su título, Silencio roto, hace referencia a la sordera del artista, que condicionó en parte su obra. Pero su vida, nacido en A Coruña, residente en Madrid y algunos años en Vigo para trabajos de restauración en Castrelos, no sería tal con su sordera sin su mujer, que además fue su musa, Beatriz Fernández Catoyra. En muchas de sus obras, como en la exposición que hay en la Casa das Artes o el retablo de la iglesia de Villamanta y en otras, la imagen de esta mujer, madre por cierto de Paco Torrón (vinoteca Cesteiros), sale reflejada en muchas de sus vírgenes. Hoy con 83 años y habladora sin par, fue su musa pero también sus oídos, su nexo con la gente, su traductora, la impulsora de su obra, quien le llevaba y traía de su taller de la calle Bordadores cuando perdió movilidad, su cuidadora en los últimos años hasta para que no le faltara la tetilla gallega con membrillo en sus meriendas. Homenaje merece también ella, esa retaguardia sin la que no hay vanguardia.

Javier «Vitruvia», un tenaz activista cultural en Vigo

No sé cómo halla tiempo Javier Ferreiro, un apasionado de la música y el arte, emprendedor visionario, dueño de Artes Gráficas Feito, para hacer frente cada día no solo a sus tareas laborales sino a la activa política cultural de su café Vitruvia en la Plaza de Compostela, presidido por un piano de cola. Sus actuaciones semanales, de clásica y jazz y con gran diversidad de contrataciones, son ya un referente con fieles. Para mañana, a las 20, todo un cóctel de oferta (35 euros) en sus Encontros conectando cultura.. Inicia con un concierto de gipsy jazz con David Regueiro Cuarteto (15 discos), el chef Isaac Míguez prepara in situ una propuesta gastronómica y el pintor Feró estará allí con son su propuesta. Desvelo que Javier, boss del local, está gestionando la apertura de otro espacio muy cerca del Vitruvia en un lugar muy conocido de Vigo para ampliar la oferta cultural, pero a la vez preparando un libro junto un fotógrafo como si fuese un libro de arte, está gestionando también el Festival Musicav de 2025 buscando patrocinios, dándonos por wassap encendidos discursos culturales relacionados con quienes pasan por su local y del archivo-web Vitruvia de fotografías con historia que acrecienta cada poco y, además de todo ello, pelea todos los días en su empresa impresora, que ya de por sí es un mundo.