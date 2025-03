Bajo coste

He ido a comprobarlo, por si acaso, pero veo que “competitividad” no ha sido elegida nunca palabra del año ni ha estado entre las nominadas. Vale que es complicado competir con la “vacuna” de 2021 o la “escrache” de 2013. Pero no me digas que no se prodiga por doquier este término, cada vez con más insistencia. Que además es multifuncional, porque echar mano de la “competitividad” sirve para negociar un convenio colectivo, para ensalzar la actividad de una empresa o para aprobar una deslocalización.

A lo que no se le hace tanto caso es a la desfeita que genera, a veces, cuando se utiliza como pretexto indiscriminadamente para cualquier cosa, reduciendo el concepto solo a los costes. No será que no lo hayan dicho mil veces, sobre todo desde Anfaco-Cecopesca, pero permitir que las conservas de Tailandia se incluyan dentro de un más que probable acuerdo de libre comercio con la Unión Europea será desastroso para nuestra industria. Que es muy competitiva, sin lugar a dudas, pero no es inmune. Bruselas dice que analizarán todos los sectores especialmente afectados cuando las negociaciones alcancen un punto de maduración óptimo. ¿Con otro grupo de expertos? ¿Otra comisión?

¿Un nosequé multidisciplinar que concluya lo que ya todo el mundo sabe? Que sí, que utilizar materia prima low cost puede resultar muy competitivo, aún a costa de laminar nuestro propio sistema productivo. Plan sin fisuras.

Conviene tener cuidado del supuesto ejemplo que nos tienta. Sin ninguna duda la economía portuguesa es competitiva, por muchas razones que no tienen que ver solamente con los costes. Cómo ha dilapidado trámites burocráticos genera sana envidia, y esto es lo que deberíamos copiar, al igual que la capacitación en idiomas de su gente joven o los esfuerzos en educación en nuevas tecnologías. Compararnos en materia de salarios, no, por cautivador que pueda resultar.

A nadie le extraña que a la alianza entre Grupo Profand y Newsan Food le saldría mucho más económico contratar su arrastrero de 85 metros en Turquía, por poner un ejemplo. Que es muy legítimo hacerlo, pero no es anticompetitivo elegir, como han hecho ellos, un astillero gallego. Será un barcazo, como los últimos pesqueros construidos por Nodosa, Armón o Freire.

Una cosa más: que no te extrañe si en los próximos días no recibes noticias de la negociación de Atunlo para evitar la quiebra. Están en la cuarta prórroga y el juzgado ha habilitado un plazo extra –ahora sí, el último—para lograr el 65% de adhesiones: la pesquera tiene ahora hasta el 27 de este mes. Yo, que tengo el equilibrio de una pluma al viento, ni me imagino lo que debe ser desayunar cada mañana con un minuto y resultado de un proceso no resuelto. Vamos a dejar trabajar a quien participa de las conversaciones y, si hay algo relevante que contar, sabes que te lo haremos saber.

Entre tanto, muy feliz semana.

