Vaidade de vaidade, todo é vaidade

A máxima procede do «Eclesiastes 1» um livro do Antigo Testamento, no qual o autor do relato vê a vaidade da Ciência, dos prazeres, da sabedoria, dos esforços humanos ou das riquezas. Salienta que a injustiça trastorna a ordem social, e que essa vaidade das cousas terrestres nom proporciona felicidade, e pergunta: que vantagem tenhem todas as pessoas de todo o seu trabalho, que elas fam debaixo do sol?

Umha das lacras mais perigosas e notória em determinados representantes da classe política ou cultural é a sua excessiva vaidade. Por vaidade entendemos a avaliaçom muito lisonjeira que tenhem de si mesmos, sentem-se orgulhosos ou orgulhosas polo sucesso obtido por eles mesmos, consideram-se os melhores, «mesmo mais bonitos/bonitas, elegantes», superiores aos outros. Porém som pessoas das quais nom nos devemos fiar, por carecerem de moral, polas suas faltas de respeito para defenderem a dignidade das pessoas ou os direitos fundamentais dos seres humanos. As suas atividades mais salientáveis consistem em ignorar a ética, difundir a mentira, predicar ideologias fechadas, fomentar o abuso da burocracia, inventar atividades políticas ou culturais desnecessárias ou carentes do mínimo interesse histórico, criar administraçons ou serviços sem utilidade para situar os seus amigos ou humildes servidores, etc.

Um exemplo de vaidade na Galiza poderia ser o que se produziu na década dos 80 ao impor-se por Decreto umhas aberrantes normas do idioma galego, elaboradas por pessoas que prescindírom da História da língua galega e nom permitírom o necessário debate democrático, convertêrom o idioma galego numha língua menorizada e inútil. Mesmo promovêrom que o Poder político discriminasse pessoas, coletivos ou associaçons culturais sem fim de lucro, que nom obedecessem as normas oficialistas, embora fosse evidente o atentado contra a liberdade de opiniom e de expressom. Estes promotores desta infámia recebêrom prémios e som premiados, convertêrom-se «nos amedalhados por excelência». Além do mais, os marginalizados fôrom e som silenciados, a prática totalidade das editoras exigírom e obrigam a utilizar a denominada «normativa oficial», embora os erros lexicais e morfológicos sejam evidentes para qualquer pessoa mesmo sem sólidos conhecimentos filológicos, gramaticais ou ortográficos. Essas «Normas» nom suportam nem o mais mínimo estudo científico.

Nom obstante devem estar orgulhosos, pois o seu desígnio de converter o idioma galego numha língua menorizada e inútil poderia acarretar que, após umha convalescença mais ou menos curta, fique reduzido a cantigas populares ou folclóricas, para cantar nas tabernas, depois de ter jantado otimamente o «Dia das Letras Galegas».

