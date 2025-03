La primera del Martín Códax

Comida de celebración de la primera promoción del colegio Martín Codax / Fdv

¡Cincuenta años no son nada! Los que pasaron (1975-2025) desde que la primera promoción del colegio Martín Codax se despidió de sus aulas. Desde distintos puntos y profesiones, casi retirados, se reunieron para comer y recordar vivencias y a los que no pudieron asistir. Ahí veis a Ignacio Rodríguez, Germán Sanmartín, Óscar Bar, Gisela Álvarez, Fátima García Picher, Karina Pozo, J. Manuel Cea, Carmen Lago, Minia Barca, Sandra Iglesias, María Rivas, Nely Rodríguez, J. Manuel Peña, Salomé Martínez, Belén Cabaleiro, Julián Herrero, Margarita Andrés, Carmen Campo, Alberto García, Yolanda Gallego, Bea Troncoso, Juan C. Seijas y Alberto Morillo.

Andy Warhol, música y vinilos, una gozosa expo

A Suso Hidalgo, decano con Elepé de las tiendas de discos de Vigo, le hubiera encantado haber estado, como yo hace una horas, en la exposición Pop Songs, Andy Warhol Música y Vinilos, aunque fuera en Salamanca. Una gran muestra que reivindica su gran aportación a la historia del diseño gráfico musical a través de los discos. Más de 60 portadas en discos de todos los géneros entre 1949 y 1967 para artistas de la talla de John Lennon, Aretha Franklin, Rolling o Debbie Harry con fotografías y videoclips de aquellas amistades como la de Mick Jagger. ¡A ver Óscar Domínguez, de Inquedanzas Sonoras, Nico Pastoriza, que eres un melómano, Samuel González, de Honky Tonk, Cé Tomé, de discos Río Lagares, Víctor Escudero, de Pick Up... seguro que apostaríais por una visita común a esta exposición, a este placer iconográfico!

Valles Profecía, el nuevo libro de Marcos de la Fuente

Hoy 12 de marzo sale a la venta el nuevo libro de Marcos de la Fuente, poeta en la ciudad de los rascacielos, que publica con Espasa esta colección de poemas escritos desde Nueva York para el mundo. Es el tercer libro del poeta vigués, que en esta ocasión sale con una editorial de peso y largo alcance, y además con portada del reconocido ilustrador Ricardo Cavolo. Una nueva andadura literaria, puente poético lleno de versos sobre el Atlántico.

Conchi Cuadrado y las once mujeres que la habitan

Y el viernes, la galería Espacio Beny acogerá Las mujeres que habitan en mí, la nueva serie de Conchi Cuadrado. Once retratos femeninos en los que la artista se desdobla, se interroga y se expone. Dice ella que, fiel a su estilo, deja que las figuras emerjan del fondo blanco, cargadas de simbolismo y una fuerte intensidad emocional. Y que no pinta mujeres, sino facetas de sí misma: vivencias, obsesiones, alegrías. Un realismo simbólico en el que cada trazo es una confesión. En estas obras, Cuadrado no solo pinta, sino que es.