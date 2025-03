Canaílla, de tapas en el Fidalgo

Ave ibis eremita o calvo macho llamado "Cañaílla"- / Marta G. Brea

Tengo un vecino nuevo al que me encuentro, como suele decirse, hasta en la sopa. Abro la puerta de casa, salgo a la calle y ahí lo veo, paseando tan pancho por la acera. A todas horas, además: por la mañana cuando llevo a los niños al colegio, al regresar del trabajo, cuando saco la basura... Reconozco que me molesta su actitud: es un recién llegado que se comporta como si hubiese nacido y crecido en la parroquia. Vamos, como si fuese de Sabarís de toda la vida. Cosa del todo improbable, porque el vecino del que les hablo es un ibis eremita, un ave en peligro de extinción. Y no había visto uno antes en mi vida.

¿Sorprendidos? Más me quedé yo el primer día que me topé con el bicho al ir a coger el coche. De esto hace ya tres meses. Al parecer se llama Canaílla, y es un ejemplar de dos años que, según supe después, llegó volando desde Barbate, donde fue liberado hace un año, aunque nació en el zoo de Halle, en Alemania. A ver, Barbate es bonito, y lo de la almadraba, muy espectacular, pero está claro que el Miñor tira mucho. Y se ve que Canaílla está encantado. El otro día lo vi picoteando en la terraza del Fidalgo. Paladar fino tiene el vecino. No me extraña.

Biodiversidad

Anécdotas aparte (todas ciertas), la presencia de esta rara avis —venerada por los antiguos egipcios como la reencarnación del dios de la escritura, Tot— me lleva a destacar la espectacular biodiversidad de nuestra avifauna. En esta marisma, donde mi madre pescaba, descalza, anguilas cuando era niña y el tranvía aún era el principal medio de transporte entre Vigo y Baiona, he visto garzas reales, zarapitos, espátulas, biluricos, pilros, píllaras, patos, picapeixes, cormoranes… incluso martines pescadores, gaviones atlánticos y, una vez, un halieto (un gavilán pescador). Pero nunca antes un ibis eremita, cuya población en Europa se ha mantenido gracias a la cría en cautividad en zoológicos y que ahora se intenta reintroducir en su hábitat natural.

Pues ya les digo que, como Canaílla corra la voz entre los suyos, se nos llena el estuario de ibis. Ya me los estoy imaginando. Pero para preservar esta riqueza ornitológica habría que ir un paso más allá en la protección de nuestros humedales. Así que, mientras mi nuevo vecino se pasea con desparpajo por el pueblo —quizá sin saber que es un símbolo viviente de conservación— tal vez deberíamos preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para proteger su nuevo hogar.

En A Foz do Miñor, al igual que en el Lagares, aún queda un largo camino por recorrer. Porque, más allá de la sorpresa de ver al bicho picoteando por aquí (está a punto de convertirse en un ave influencer de tanta foto y vídeo que le hacen), su presencia nos recuerda que la biodiversidad no es un lujo, sino un patrimonio que debemos cuidar. Y quién sabe, quizá dentro de unos años nos parezca de lo más normal ver a Canaílla y a sus colegas compartiendo espacio con garzas y zarapitos en la marisma.

O de tapas en el Fidalgo, como uno más de Sabarís.