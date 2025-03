Me sorprende que este nuevo Balaídos, tan animoso, no haya convertido en un pequeño festejo el tradicional gol del rival en los primeros minutos. Porque ya se sabe cómo suele acabar el cuento. Es curiosa la trampa que ha diseñado el Celta desde que Claudio tomó las riendas del equipo. Lo próximo será hacerse directamente el muerto. «No marques, es una trampa» dice en un celebrado meme un entrenador a otro. Pues en Vigo la broma ha saltado de los grupos de WhattsApp y de Twitter al césped de Balaídos. Ante el Leganés el equipo sumó una nueva victoria después de levantar el madrugador gol que el Celta concede al visitante como señal de buena voluntad. Hay otros que entregan un banderín o una caja de mantecados; aquí prefieren dar un gol de ventaja. Ya no hay aventureros así en este fútbol nuestro.

Más allá de la broma, el Celta tiene que tratarse con urgencia de ese mal vicio. Por mucho que sepan bien luego las remontadas. Sus salidas a los partidos como local tienen un punto de indiferencia y de falta de nervio que cuesta encontrarles la gracia. Todo aquello que les sobra cuando reciben el puntazo en el costado les falta en el arranque algo indolente de los partidos. Y algún día, a no mucho tardar, los contrarios agradecerán tanta generosidad llevándose los puntos lejos de aquí. Sobre el mal juego es imposible sostener en el tiempo una buena racha de resultados, al menos para un equipo como este. «Así no nos da» dijo Claudio sin concretar exactamente para qué. Era su forma de reprochar el discreto partido de un Celta que a comienzos del mes de marzo se ha plantado en los 36 puntos y se ha colocado en ese grupo de equipos que de aquí a dos meses se van a jugar alguna de las plazas europeas (ya veremos cuántas) que repartirá la Liga española. La frase del entrenador desvela qué piensan ese vestuario y ese cuerpo técnico. Claudio reñía a su manera en la sala de prensa, pero en su cara se dibujaba una sonrisa maliciosa. La misma que se le escapa a la mayoría cuando ven en Balaídos al rival abrazarse tras marcar el primer gol. Pobres incautos.

El oro más personal de Ana Peleteiro

Ana Peleteiro siempre está. Crece su historial atlético al tiempo que se fortalecen su ejército de fieles y odiadores. Las heridas de unos Juegos Olímpicos que se van nunca se curan del todo, pero este fin de semana protagonizó un pequeño desquite al conquistar el Europeo en pista cubierta. Peleteiro tomó hace unos meses una decisión trascendental: volver a Galicia a entrenar y abandonar el grupo de trabajo de Iván Pedroso para ponerse en manos de su marido, Benjamín Campaoré. Muchos estaban esperando su batacazo, pero Ana, siempre excesiva y descarada, cumplió para llevarse un oro que tiene un significado muy especial para ella y para todos los que la cuidan, protegen y crean ese entorno donde es feliz y cosecha las fuerzas para seguir volando.

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

Big John, el único piloto que reinó en motos y en la Fórmula 1

Ahora que estamos a medio camino entre el comienzo del Mundial de motociclismo (la semana pasada) y el de Fórmula Uno (próximo domingo) es un momento ideal para rendir tributo a la persona que mejor unió ambos mundos. El británico John Surtees fue el único piloto de la historia que fue capaz de proclamarse campeón del mundo de motociclismo (siete veces) y subirse luego a un coche y conquistar la corona de Fórmula Uno. Corrió para dos personajes singulares a los que fue capaz de seducir: el conde Doménico Agusta y Enzo Ferrari.

Disfruten de esta semana, aquella en la que se cumple un año del volantazo que mandó a Benítez de vuelta a los actos de la UEFA y sentó en el banquillo a Claudio Giráldez. El momento en el que cambió la historia reciente de este club. Si se hubiese grabado una serie sobre aquellos meses «Sunderland till I die» dejaría de ser lo mejor que se ha hecho en la historia sobre fútbol.

Sigue toda la información deportiva con especial atención al Celta en el Facebook X de Oliveira Celeste, o puedes apuntarte a la newsletter semanal de Deportes

Suscríbete para seguir leyendo