Viva o Entroido de eiquí!

No Entroido galego (e aló o vai), e non só, acordan formas de cultura arcaica que estiveron latentes durante todo o ano. Veleiquí os Peliqueiros de Laza, ben contados por Xulio Rodríguez nun diaporama fundacional que custodia o Museo do Pobo Galego. Daquela, Laza proferiu o berro identitario co que titulamos esta nosa bagatela. E foi xeneralizándose o coñecemento público dos Cigarróns de Verín, dos Felos de Maceda, os Boteiros do Bolo, as Mázcaras de Manzaneda, os Volantes de Chantada... As pantallas de Xinzo corrican coas súas vinchas como ánimas aceleradas que fuxisen dun soño. E aí van os seres únicos: o Oso, o Irrio, o Meco.

Son figuras que non falan e que naceron en épocas nas que as linguas do mundo eran outras. Non falan pero levan chocas ou chocallos ou esquilas que emiten sons vagamente significativos. O estrondo de bombos, en treboada infinita, pode conducir a alienación colectiva. Hai seres coma estes noutros lugares de Europa, sobreviventes tamén. E Risco, soubo ler en Leo Frobenius relacións entre os nosos entroidos e as sociedades de máscaras da África Preta. Cada ano volven ao Deza, a cara descuberta, Os Xenerais dacabalo. Eles son espíritos militaristas, se cadra con vocación arcanxélica. Relaciónanse cos límites das parroquias e saben falar. Botan discursos en castelán e fachendean «soy más bajo que el sol y más alto que la luna!». Vimos como cobraban os seus vítores a persoas determinadas a cincocentas pesetas.

Na base do Morrazo, nas dúas freguesías de Cobres, xorde do misterio unha corte celestial de Madamas Primorosas e Galáns que as acompañan nunha danza cerimonial. Estamos a repasar algúns entroidos galegos poboados de espíritos que atravesando os milenios quedaron fechados para sempre no entroido polo poder do cristianismo. En especial por obra da Reforma e da Contrarreforma aínda que o Entroido medieval latexa nos pregóns do testamento da burra de toda Galicia. Nos folión dos entroidos antigos, o son dos martelos contra as eixadas leva os participantes até a emoción tal vez porque suscitan unha celebración inconsciente da Idade do Ferro. Do mesmo xeito que a rouca voz das trompas nos traslada ao fondo da selva primitiva. Por fin, os séculos XIX e XX trouxeron a Galicia o «carnaval» burgués e o mestizo a ritmo de samba brasileira. Nós ollamos esta complexidade e esperamos que siga complicándose nos séculos futuros.

