Sobre a nova Fundación Galtia

A creación da Fundación Galtia por parte da Xunta, baixo o impulso do conselleiro Román Rodríguez, é unha magnifica nova que nos alínea con comunidades como Euskadi ou Cataluña, pioneiras en entender que o talento científico non é un luxo, senón un eixo estratéxico con rendibilidade social e económica. A iniciativa, que busca atraer investigadores de alto nivel, recolle unha necesidade histórica do noso sistema: competir en igualdade por perfís que potencien a I+D galega.

Tras o sincero aplauso ao Conselleiro, algunhas ideas por se poden servir na actual fase de montaxe. A primeira inspírase no que observamos no mercado do fútbol. Hai que ser ambiciosos, mais tamén realistas e axustar orzamento e atractivo ás posibilidades do mercado. Non é posible que o Celta acceda a Mbappé aínda que estivese disposto a pagar o mesmo diñeiro que o Real Madrid. Porque o Celta non está na Champions League, polo que leva de seu estar no Real Madrid en termos de valor de mercado e proxección dos xogadores... E non sería o máis razoable: coa metade do diñeiro poderíase fichar a xogadores excelentes e a estrelas prometedoras para reforzar moito todas as liñas de xogo.

O segundo punto ten que ver coa identidade. A diáspora universitaria galega inclúe nomes destacados en centros españois, europeos e americanos. Hai que focalizarse na identificación e negociación con eses talentos de orixe galega, porque van ver a oportunidade de volver a Galicia doutro xeito: na ecuación da fichaxe vamos ter vantaxe.

Finalmente, evitar a trampa de limitase ás ciencias duras. Galicia precisa tamén afortalar as ciencias sociais, onde existe unha marxe de mellora importante. A diversidade fortalece os ecosistemas de coñecemento.

A Fundación é un paso firme. O seu éxito medirase pola capacidade de adaptarse ás regras non escritas do mercado global de talento. Sen ilusións na guerra de cifras, pero con orgullo no que singulariza Galicia.