Más feminismo

Los 8 de marzo, Día de la Mujer, son una jornada para la reflexión y la reivindicación, para honrar y proclamarse en deuda con las mujeres que han luchado a lo largo de la historia por la igualdad de derechos y deberes de hombres y mujeres. El 8-M es mucho más que una jornada de fiesta.

Han pasado 116 años desde que se instauró esta celebración tras las trágicas muertes en Nueva York de 149 personas, la gran mayoría mujeres, en un incendio en una fábrica. Entonces más de 15.000 mujeres salieron a la calle para denunciar las condiciones de explotación en que trabajaban las fallecidas.

Desde 1911 hasta hoy, por fortuna, han cambiado muchas cosas, pero no tantas como deberían, y no en todo el mundo. Los avances son claramente desiguales. La lucha continúa. En octubre de 2017, nacía la campaña MeToo, la llamada cuarta ola del movimiento feminista. Parecía entonces que el mundo aceleraba los cambios, que el patriarcado retrocedía y una sociedad más igualitaria se abría camino en el Primer Mundo. ¿Fue así? La ola sigue ahí, pero ha perdido visibilidad. Las mujeres empujan, conscientes de los agravios que perviven; sabedoras de que los avances han sido enormes, pero también asumiendo que los retos pendientes todavía son muchos. Y que para conquistarlos deberán superar no pocos obstáculos y resistencias. Debemos permanecer atentos porque las conquistas logradas no están garantizadas.

El MeToo y todo lo que trajo consigo pillaron desprevenidos a quienes no quieren ceder privilegios, no desean compartir protagonismo y buscan mantener el statu quo que les prima por el simple hecho de ser hombres. Quizá algunos pensaban que iba a ser una protesta de actrices, otra más, que se quedaría en eso, que pronto se apagaría, pero fue la mecha que encendió una antorcha que millones de mujeres en el mundo sostienen para que no se extinga.

En respuesta a esta pulsión igualitaria, ha surgido una ola reaccionaria. Es la contraofensiva. En la primera potencia del mundo, gobierna ahora Donald Trump, un político que considera que las mujeres «son en esencia objetos estéticamente agradables». Tras su regreso a la Casa Blanca, el auge de la extrema derecha en Europa y el mundo gana impulso, y con ella el negacionismo del discurso feminista. Este frenazo se suma a la represión que cientos de millones de mujeres ya sufren en países, donde ir a la escuela, decidir con quién te casas, votar o conducir es todavía una utopía. Paradójicamente, los vientos reaccionarios también son protagonizados por mujeres. Ahí están los casos de Giorgia Meloni en Italia, Marine Le Pen en Francia o Alice Weidel en Alemania.

Pero no hay que salir de España para percibir el regreso a un pasado que se creía superado. En nuestro país, hay quien niega la violencia machista (48 mujeres asesinadas en 2024 a manos de hombres, 1.293 desde 2003; 35 huérfanos de violencia de género, el pasado año, y 469 desde 2013). Hay quien cuestiona la brecha salarial de género (5.000 euros menos al año, un 19,5% y necesitaríamos 32 años para alcanzar la igualdad de sueldo), aduciendo que ellas trabajan menos y no quieren asumir responsabilidades, sin reflexionar sobre las razones estructurales que hay detrás para que las mujeres opten por contratos parciales o renuncien a una promoción profesional. La mochila de los prejuicios sociales y culturales, que dan por hecho que son ellas las que deben quedarse en casa para atender a niños y mayores, a riesgo de ser mala madre o mala hija, todavía pesa mucho.

Los enemigos no solo están en la extrema derecha. En España, hay políticos de izquierda que se envolvieron en la bandera del feminismo porque así sumaban votos, pero sus comportamientos han sido machistas y patriarcales. Mientras, sus compañeras de dirección miraban para otro lado —o lo ocultaban— cuando todo ello pasaba, a ver si había suerte y nadie se enteraba, porque por encima de todo estaba el interés del partido. En estos casos, no funcionó el «yo sí te creo».

Las denuncias contra Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero asestan un duro golpe reputacional a los partidos de la nueva izquierda. Sin querer condenar en el púlpito de la opinión pública, ambos políticos se están quemando en la hoguera de su hipocresía. Por ser una cosa y querer aparentar otra, por dar lecciones morales que se traducían en expedir carnés de buenas y malas feministas. Ellos, y sus correas de transmisión, son responsables de que el feminismo pudiese llegar a verse como un movimiento antipático, que encontraría su único sentido en una simplista, y estúpida, guerra de sexos.

Sin embargo, el machismo no aflora solo en la calle, en partidos o en empresas. Por desgracia asoma en los ámbitos más insospechados. Así, el juez que investiga la denuncia contra el exportavoz de Sumar en el Congreso preguntó a la presunta víctima Elisa Mouliaá: «¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor, y al no corresponderle, ahora le denuncia, por haberse reído de usted?». También le espetó: «Usted fue objeto de tocamientos a la fuerza. No se entiende que continúe con este señor o no le diga algo». Sin duda, una pésima forma de animar a otras mujeres a denunciar. Debemos recordar —también a sus señorías— que las víctimas son solo eso: víctimas. No tienen por qué ser santas ni perfectas.

En España, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales se consideró con derecho a dar un beso en la boca a la futbolista Jennifer Hermoso para celebrar la victoria en el Mundial. Lo hizo ante millones de personas y televisado en directo. Un juez ha fallado que no hubo consentimiento y le ha condenado por agresión sexual a pagar una multa de 10.800 euros y una indemnización de 3.000 euros por daños morales a la jugadora. Algo es algo.

Arrancamos el año con críticas furibundas a una humorista por su cuerpo no normativo en las Campanas de TVE. Ataques despectivos a Lalachús que nunca escuchamos contra Chicote, por ejemplo. A ellas aún se las juzga por su apariencia. Y se les exige un plus. No bastaba con que la presentadora fuese simpática, además debe ser bella a ojos de los hombres.

«El feminismo es plural, abierto, diverso, con matices, y no es propiedad de unas siglas. Ni de unas feministas más que de otras»

En España, un simple vistazo a las redes sociales nos muestra a mujeres jóvenes que han hecho suyos los mensajes de empoderamiento y chicos desorientados que se consideran atacados, discriminados y exhiben actitudes machistas. Las encuestas revelan que un 44% de los hombres cree que la igualdad ha ido demasiado lejos. Y ese porcentaje es mayor entre los más jóvenes. La ultraderecha avanza impulsada por las nuevas generaciones. ¡Qué importante es la educación para reforzar el pensamiento crítico de nuestros adolescentes! Para afianzar valores como la igualdad, el respeto, la diversidad, la fraternidad o la tolerancia.

El feminismo no es una ideología excluyente. No es un movimiento victimista dirigido contra los hombres. Las mujeres pueden ser feministas, pero no todas lo son. Y no todas las feministas son mujeres. Todas y todos debemos entenderlo. Unas para ganar adeptos a la causa y otros para no aislarse y no perderse formar parte de un mundo mejor para ellos y ellas.

El feminismo es plural, abierto, diverso, con matices, y no es propiedad de unas siglas. Ni de unas feministas más que de otras. La división, que hemos vuelto a ver con marchas separadas, hace daño. Debilita. ¿Por qué no tender puentes, en vez de trincheras?, ¿por qué no huir de tensiones y desencuentros para no hacerle un favor al «enemigo»? El mundo necesita más feminismo por una razón de justicia. Sobre todo ahora por la amenaza de la ola reaccionaria. Que los rivales no nos pillen peleando entre nosotras y nosotros, sería nuestro fracaso y su victoria.