Cuidado con lo que deseas

Hace seis meses mi hijo mediano me contó que su cantante de trap favorito se había mudado al edificio en el que yo trabajo. Por si no le creía, aunque desde luego el cantante no era Julio Iglesias, me enseñó unas fotos que el artista había publicado en Instagram en las que se podía identificar claramente que habíamos pasado a ser vecinos, al menos durante mi horario laboral.

Pude observar en esa conversación que de alguna manera a mi hijo le hacía ilusión esa coincidencia. Quizá para él era una extravagancia que dos mundos que considera tan distintos, el de su cantante más top y el de su madre, pudieran coincidir en el mismo espacio y en el mismo tiempo.

A mí la coincidencia me daba igual. Con el trapero en cuestión ya convivo acústicamente en casa todos los fines de semana y con esa convivencia voy más que sobrada, pero mi hijo me cae genial y verle ilusionado con eso de los mundos opuestos me hizo pensar en la posibilidad de sacarle provecho a la anécdota.

Sé que me cae genial porque necesito su forma de ser cerca. Porque si vamos juntos en coche siempre quiero ir por camino largo. Porque si no lo conociera y lo viese caminar por una calle abarrotada me fijaría y porque si alguien me lo presentara, seguro que querría conocerlo más.

El caso es que mi cabeza empezó a imaginar un posible encuentro casual con el cantante en alguna de mis entradas y salidas del edificio. Sería algo breve, sólo decirle que le escuchábamos mucho en casa y si nos sacábamos una foto juntos. En mi imaginación este encuentro funcionaba de maravilla; el chaval estaría encantado de que una señora mayor tan alejada de su público lo reconociese y yo podría lucir la foto delante de mi hijo, ganarme su atención y por qué no, aumentar mi popularidad con él.

Todo mi plan parecía bastante perfecto, pero pasaban los meses y la casualidad o el destino no propiciaban ese encuentro. Llegué incluso a pedirlo, a desearlo, aunque resulte absurdo. Los días en los que notaba a mi hijo más bajo por cualquier razón o percibía que nuestra comunicación flaqueaba, me animaba pensando: «Venga, que hoy voy a conseguir la foto y con eso me gano yo unos puntos con el niño que me van a venir de lujo».

Después de seis meses implorando, la semana pasada me lo encontré cerca del portal. Se me iluminó la vida por dentro al verle, por fin mis peticiones habían sido escuchadas y tenía mi oportunidad. Sin pensarlo dos veces me acerqué y con la voz más ñoña y groupie posible le dije: «Perdóname, eres Marcos, ¿verdad?» No hubo respuesta alguna. Sin mirarme, sin levantar los ojos del suelo escupió con todas sus fuerzas justo delante de mis pies. Me quedé paralizada en medio de la calle sin saber qué decir ni qué hacer. Sólo me vino a la cabeza el recuerdo de aquella frase popular que dice: «Cuidado con lo que pides no vaya a ser que se cumpla». En mi caso ahora lo tengo claro, mucho cuidado con lo que deseas, Marta, porque igual te escupe.