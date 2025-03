A influencia da música no imaxinario de Jules Verne

No século XIX a música nos salóns burgueses e aristocráticos era esencial para a socialización e o status, converténdose nun medio de entretemento e expresión cultural, reflectindo o gusto refinado dun extracto da sociedade. O piano converteuse no centro da vida doméstica e social, fomentando a educación musical. Neste contexto medra Jules Verne (Nantes, 1828 - Amiens, 1905). A súa nai, Sophie, e o seu irmán, Paul, tamén tocaban este instrumento.

Verne estudou solfexo, piano e harmonía; escribindo en 1847 o texto da súa primeira canción, «Les gabiers, chanson maritime». Ao ano seguinte trasládase a París para estudar dereito e compra un piano, compoñendo cancións, operetas, comedias e debutando con obras líricas como «Le mille et deuxième nuit», «Le colin-maillard», «Les compagnons de la Marjolaine» ou «Monsieur Chimpanzé»; escritas en colaboración do seu amigo e compositor, Aristide Hignard (Nantes, 1822-Vernon, 1898).

As súas poesías, con música de Hignard, foron publicadas en dúas coleccións baixo o título de «Rimes et mélodies» (1857 e 1863), pezas refinadas ao xeito das «mélodies françaises», estilo no que Galicia ten un expoñente europeo de referencia no compositor Marcial del Adalid, (Coruña, 1826 - Lóngora, 1881). En París estivo rodeado de músicos como Offenbach, Massé, Barbier ou Delibes, entre outros. Lembramos que Verne foi secretario do Théâtre Lyrique de París. Na etapa parisiense declarou nunha entrevista: «Case todos [meus amigos] eran músicos, e nese período da miña vida eu mesmo o era. [...] creo que se me embarcase nunha carreira musical habería tido menos dificultades para triunfar que moitos outros ...».

Tralo éxito de «Cinq semaines en ballon» (1863) e a publicación de «Les voyages extraordinaires», Verne non publicaría novas cancións nin operetas. Con todo, algunhas das primeiras composicións utilizounas en novelas, como «Le corail luit» en «Michel Strogoff».

As súas obras son ricas en alusións musicais: en «París au XXe siècle» critica á sociedade francesa que menosprezaba a músicos e artistas, e pon de relevancia a música renacentista de Palestrina en contraste coa harmonía disonante e rompedora de Wagner; en «L’ile à Hélice» é protagonista un cuarteto de corda, facendo alusión as obras de Haydn, Mozart ou Beethoven; en «Vingt mille lieues sous les mers», emerxe novamente a fascinación pola música a través do capitán Nemo e o órgano instalado no submarino Nautilus; en «Le Château des Carphates» reflicte a melomanía por unha diva chamada Stilla, que comparou coa cantante española María Malibrán.

Os vastos coñecementos musicais que posuía foron expostos no relato musical, «Monsieur Ré-Dièze et Mademoiselle Mi-Bémol» (1893). Obra estudada pola pedagoga Soledad Pedrosa, dando lugar ao libro «La música en la obra de Jules Verne» (Editorial Círculo Rojo, 2021), publicación da que extraín moitos dos datos utilizados neste artigo.

Se queredes descubrir a sonoridade dos inicios literarios de Verne, estades convidados ao concerto-comentado, organizado polo Instituto de Estudios Vigueses (IEV), que terá lugar o 19 de marzo ás 19.30 h. no Salón de Actos da EMAO, a cargo da mezzosoprano, Nuria Lorenzo, eu mesmo ao piano e os comentarios de Antonio Giráldez.

Dedico este artigo ao membro do IEV, Carlos Núñez. Grazas ao seu artigo «Julio Verne en las ondas del mar de Vigo,» publicado no Faro de Vigo o 11-02-2018, descubrín un universo verniano cheo de música.

