Eu quero unha motoserra

Para ensinarlle a mamar a un becerro acabado de nacer hai que ter arte. Un dos escenarios posibles é que o pequeno estea coa súa nai. Os bovinos logo se erguen dende que saen do quentiño na barriga materna, teñen que facelo, están por debaixo dos depredadores na pirámide trófica. Andan un anaco arrandeando polo prado ou pola corte, baixo os ollos grandes que vixían, e logo empezan coa busca. Hai algúns que logo atopan o teto mais outros dan voltas, moitas voltas, mentres as nais os seguen en círculos, de maneira que non se atopan un co outro no seu camiñar ansioso en redondo. É daquela cando hai que colaborar para que ambos os dous interesados se encontren no tempo e no espazo arrimando ao pequeno, frecuentemente testán, ao lugar de onde vai ter que zugar. Insistes e termas del para que non se renda e amósaslle onde está o teto do que mamar, unha, dúas, dez veces. Colle e solta, colle e solta… e de súpeto, cando xa che doe o lombo de estar cangado, escoitalo arrodear coa lingua o vehículo do seu manxar e comeza ese murmurio que significa que xa entendeu, que sabe o que ten que facer e que o fará a partires dese momento só, sen a axuda dunha gandeira.

Outro dos casos é que o novo membro da explotación teña que aprender a comer dunha mamadeira. Daquela, bañas os dedos no leite quentiño do caldeiro e métesllos na boca así untados. O costro é pegañento, cando seca deixa nas mans unha película brillante, é todo graxa, proteína e inmunoglobulinas. Fas a manobra varias veces para que o probe e logo, cando xa move a lingua cara ti sabendo que a natureza manda comer o máis rápido posible ao chegar, téntalo coa chupadeira. Colle e solta, colle e solta… apertas ti a teta para que o primeiro leite caia na nova boca e agardas, con paciencia a que lle agarre o gusto. Funciona ben arrimarse ao cuxo, á cabeciña del, é coma se interpretara que hai alguén que o coida ao seu carón, e haino, unha gandeira. Satisfai moito ensinar a mamar a unha cría, moito.

Hai mulleres nas aldeas todas que ensinan a mamar becerros. Hai mulleres que fan o carro mesturador, hainas que cortan leña coa motoserra e cambian fusibles. Hai mulleres!