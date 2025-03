Un compromiso inaplazable con Medicina

El arte de la medicina se cimienta en dos pilares esenciales: el conocimiento teórico y el aprendizaje práctico. Mientras que la teoría proporciona la base científica y conceptual, la verdadera destreza médica se adquiere en el contacto con los pacientes, en la práctica clínica supervisada que permite a los futuros médicos desarrollar habilidades diagnósticas y terapéuticas. Sin este componente, la formación médica queda incompleta.

Históricamente, las facultades de medicina en España han asegurado una sólida formación teórica, apoyándose en hospitales universitarios cercanos para la enseñanza práctica. Con el aumento de estudiantes, se implementaron Unidades Docentes en otros hospitales, permitiendo una formación más equitativa y adaptada a la creciente demanda. Sin embargo, en Galicia, la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela no ha evolucionado en consonancia con el resto del país, manteniendo un modelo obsoleto que restringe la formación clínica a un solo hospital.

Hace medio siglo, cuando inicié mis estudios en Santiago, la situación ya era preocupante: un solo hospital clínico para miles de alumnos. Como respuesta, se instauró un rotatorio clínico de apenas seis meses en hospitales de A Coruña y Vigo, una solución insuficiente que, increíblemente, sigue vigente en la actualidad. Mientras en otras comunidades las Unidades Docentes han mejorado la formación médica, en Galicia se mantiene un bloqueo institucional que impide su implementación en hospitales de referencia, a pesar de contar con profesionales altamente cualificados y acreditados.

La necesidad de médicos ha llevado a aumentar el número de estudiantes en Santiago hasta el medio millar anual, al mismo tiempo que el plan de estudios exige más formación práctica. Para hacer frente a este reto, la Xunta ha propuesto activar un acuerdo alcanzado hace más de una década para crear Unidades Docentes en A Coruña y Vigo, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Sin embargo, desde la Facultad de Medicina de Santiago ha surgido un movimiento localista que, sin argumentos sólidos, se opone a esta iniciativa, alegando que pondría en peligro la calidad de la enseñanza en la USC.

Los hechos desmienten estos temores. Otras facultades en España han implementado con éxito este modelo, sin afectar la excelencia académica ni los resultados en las pruebas MIR, que siguen siendo una referencia de calidad. Un ejemplo notable es la Universidad de Alcalá de Henares, que cuenta con un modelo descentralizado de enseñanza en hospitales de distintas localidades como Guadalajara, Alcalá de Henares y Madrid, incluyendo el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Central de la Defensa. Esta estructura ha demostrado ser eficaz y no ha comprometido la calidad de la formación médica.

Además, la Universidad de Vigo está creando una facultad de Enfermería con Unidades Docentes en tres ciudades gallegas sin que nadie haya cuestionado la viabilidad del proyecto.

Es el momento de actuar con determinación. La sanidad pública, sus hospitales y profesionales, y sobre todo los estudiantes de medicina, merecen una formación acorde con los tiempos. No podemos permitir que esta cuestión quede atrapada en la burocracia o en debates estériles. La implantación de Unidades Docentes en A Coruña y Vigo en el curso 2025-2026 no es solo una necesidad académica, sino un compromiso inaplazable con la calidad de la formación médica en Galicia. No podemos repetir la historia del AVE con la facultad de Medicina. La sanidad, los profesionales y, sobre todo, los futuros médicos no pueden seguir esperando.

