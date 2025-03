Bisoñez judicial

Es probable que estas líneas molesten a más de uno que se sienta directamente concernido por ellas, pero en modo alguno es mi intención causar incomodidad a nadie y menos a quienes se sienten acreedores de mérito y reconocimiento, aunque sea por algo que, sin embargo, en mí no suscita sino el más absoluto y frígido escepticismo.

A veces la prensa nos da noticia de personas que, rondando los 24 años de edad, son ensalzados y presentados como la juez o el juez más joven de España. Yo, que conozco el paño, sé que muchas veces no se trata de una sapiencia precoz, sino que es el producto de la fortuna propiciada por un sistema carpetovetónico de selección de jueces que, en contra de lo que miméticamente se dice, ni es el más objetivo, ni el más igualitario, y sí tiene, por el contrario, mucho de aleatorio. Se celebra así con alborozo un tan inusitado como prematuro lanzamiento al ejercicio del grave cometido de juzgar, tarea a la que conviene y de la que se espera una cierta madurez y sazón que en modo alguno se tienen a tan temprana edad. Casi diría que un juez con 24 años es una suerte de oxímoron, una especie de contradictio in terminis.

Hace años pasé una semana en la Crown Court de Manchester; allí tuve oportunidad de cambiar impresiones con varios jueces ingleses. Todos, sin excepción, me preguntaban si era verdad que en España se podía ser juez antes de los 40 años, y cuando yo les respondía que así era, no daban crédito a tamaño atrevimiento de nuestro sistema. No entendían que la función de juzgar pudiera encomendarse a una persona sin experiencia de la vida y huérfana de todo bagaje profesional como jurista.

Excluyendo el electivo, hay dos sistemas de selección de jueces. El continental o burocrático, que permite el acceso de recién licenciados que superen determinadas pruebas; y el sistema anglosajón o profesional que nutre el cuerpo judicial de entre abogados con años de experiencia. En España se sigue el sistema burocrático, en el que el acceso a la judicatura tiene lugar por medio de oposición libre. Hay también otra vía (cuarto turno) basada en la idea del sistema anglosajón; ingresan quienes, además de contar con determinados méritos, superan una prueba escrita (redacción de un dictamen) y acumulan una experiencia profesional de más de diez años, normalmente como abogados o profesores universitarios.

No es fácil la traslación del sistema inglés a otros países de historia e idiosincrasia distintas. Pero no por ello hemos de dejar de reconocer su razonabilidad y ventajas:

1ª. En el mundo anglosajón, la función judicial es entendida como la culminación de una acreditada carrera profesional. Se accede al cargo en condiciones de madurez personal y profesional, ambas relevantes para la función jurisdiccional.

Es evidente que en los sistemas continentales de reclutamiento temprano entre recién licenciados, se está confiando la ardua tarea de juzgar a jóvenes sin experiencia de la vida y neófitos en el saber jurídico.

2ª. Quien se incorpora al oficio jurisdiccional después de larga experiencia profesional tiene un pasado, una historia conocible que abarca no solo el grado de sapiencia jurídica, sino sus virtudes personales, contrastables ambas por el crédito y autoridad de que goce entre sus colegas de profesión y en el ámbito judicial donde ha venido desarrollando su ejercicio profesional. En este caso, aquel a quien incumba hacer la selección estará en las mejores condiciones para valorar la concurrencia en el aspirante de aquellos atributos que deben adornar al buen juez.

Quien entra en la judicatura mediante oposición ganada tras la licenciatura es persona que carece de historia para el tribunal; en rigor, ni este conoce el nivel real de preparación jurídica, ni tiene noticia alguna acerca sus cualidades personales y profesionales, ni de su bagaje ético: honestidad, honradez, laboriosidad, bonhomía, responsabilidad, etc. De quien llega como opositor y sale virtualmente como autoridad judicial no tiene el tribunal otra información que la proporcionada por el neutro recitado de unos temas.

3ª. La incorporación de jueces novicios, cual acontece entre nosotros, implica que la socialización profesional tiene lugar dentro de la organización judicial, es decir, el aprendizaje del oficio se produce con el ejercicio diario en los tribunales, por más que haya precedido una enseñanza práctica en la Escuela Judicial; sin embargo, quien accede al cargo tras un previo y prolongado ejercicio profesional como abogado, lleva ya una buena parte del camino aprendido. No es, en rigor, un neófito. Por esta razón, en algunos países (Bélgica), se exige, como condición previa para presentarse a las pruebas de acceso a la judicatura, que el joven licenciado haya estado durante un año haciendo prácticas en un despacho de abogados; también Alemania articula un régimen progresivo que implica la acumulación de experiencia práctica antes del acceso definitivo.

Sé que propuestas de este tenor y alcance, por razonables que sean, son de muy difícil acogida entre los legisladores y la propia comunidad judicial, tan reacia a los cambios. Pero ya que estamos en tiempo de reformas, ahí queda, por si alguien quiere darle una vuelta. O dos.

