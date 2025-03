Lin nalgures que os romanos pensaban que Scania, a comarca histórica máis meridional de Suecia, era unha illa. Está bañada polo Báltico e a súa posición xeográfica converteuse en disputa entre suecos e daneses. O escritor Henning Mankell, a través da popular serie de novelas protagonizadas por Kurt Wallander, logrou meternos dentro de Scania. Conseguiu aquilo que talvez só sexa posible a través da literatura: agarrarnos da man e trasladarnos á súa rexión dunha maneira visceral. Quen leu as novelas de Mankell ten a sensación de que viviu unha temporada en Scania, de que tivo a oportunidade de contemplar as Pedras de Ale, o misterioso monumento vikingo cunha orixe que a día de hoxe se descoñece, e onde Wallander acode con certa frecuencia para pensar. Esa soidade que á que se enfronta, ao pé do monumento megalítico na poboación costeira de Kaseberga, é tan poderosa que quen lemos a Mankell tamén a sentimos. Como o sabor do peixe afumado que Wallander adoita xantar no porto de Kaseberga. Mentres escribo isto penso en que, entre outros autores, o gran Domingo Villar fixo algo semellante con Vigo e coa Taberna Eligio, o local centenario da Travesía da Aurora que frecuentaba Leo Caldas. Ambientar unha novela no lugar en que vives, aquel co que tes un vínculo emocional tan poderoso, é algo natural, pero que tamén impón certo respecto. Precisamente porque é o teu lugar sagrado, alí onde se desenvolve o teu territorio íntimo. Houbo que agardar oito novelas para que a viguesa María Oruña, autora supervendas que gañou o alcume de Raíña do misterio, escollese Vigo coma localización dun dos seus libros. Ela mesma explicouno o pasado xoves no Pazo da Oliva, nun acto ateigado de público, co gallo da presentación de El albatros negro, que acaba de chegar a librarías da man de Plaza&Janés, e que en cuestión de días tamén poderemos ler en galego grazas a Cumio Editorial. Oruña, acompañada por Rafa Valero e por Gonzalo Albert, comentaba que Vigo é o seu refuxio e que por iso aínda non o transitara, literalmente falando. María é unha autora singular. Iso explica que na presentación de El albatros negro estivese entre o público parte do equipo de da Brigada Local da Policía Científica e da Brigada da Policía Xudicial, cos que se asesorou para construír a trama policial da novela, ou o arqueólogo e historiador Ramón Patiño, entre outras moitas persoas que acudiron para arroupala como merece. Unha mañá –era o ano 2023- atopei a María Oruña por casualidade, en Tui. Ela saía da catedral de Santa María e eu entraba. Nada máis vela souben que estaba alí procurando documentación para a novela. Oruña traballa así, investiga o tema en que traballa ata sabelo absolutamente todo. Non ten reparos nin lle dá preguiza chamar a todas as portas que sexan necesarias. Fala con forenses, entra en arquivos e bibliotecas, en museos e comisarías, en pazos e igrexas. Non coñezo a ningún outro profesional do mundo das letras que traballe con semellante entrega, dedicación e simpatía. Oruña é unha traballadora nata, rigorosísima e concienciuda. Con El albatros negro, que cabalga entre dúas liñas temporais, enfrontouse ao problema da escasa documentación dos séculos escuros. Malia todo, ofrece unha novela poliédrica que, nun labor titánico de escrita, ten dentro o xénero de aventuras, o policial, o histórico. Unha batalla naval, un barco misterioso, un tesouro afundido, unha serie de mortes en estrañas circunstancias, as Illas Cíes, unha entomóloga chamada Miranda que encarna un personaxe verdadeiramente atractivo, unha cidade que latexa co seu corazón olívico. Vigo está de sorte. María Oruña mergullouse con mestría e con paixón no pasado para ofrecernos unha historia con vocación internacional e que xa voa por riba das nosas cabezas, co bater das ás desas aves que conservan a alma de quen morreu no mar. Unha aventura de seiscentas páxinas que devoras con ansia e que xa empezou a esgotarse en librarías. Todos os éxitos para El albatros negro!

