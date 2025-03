La Rosalía, de gira catedralicia

Detalle de la coral viguesa Rosalía de Castro del Colegio de Médicos de Pontevedra / Fdv

No es fácil disponer de una imagen de un coro que tenga esta alegría, porque estas formaciones suelen ser muy de pose fija en sus formas. Por eso nos gusta esta foto en Mondoñedo de la coral viguesa Rosalía de Castro del Colegio de Médicos de Pontevedra , en que sus miembros parecen estar inundados por una alegría seráfica mientras ante ellos el obispo mira como en éxtasis al cielo. En realidad, una imagen fruto del azar. La coral está a punto de finalizar una gira por las catedrales de Galicia aunque la iniciaron en el Vaticano y siguieron por Tui, concatedral de Vigo, Lugo, Ourense, Mondoñedo , concatedral de Ferrol y que acabarán en Santiago el 15 de junio en la misa del Peregrino.

El Lino cumple 50 años entre los hoteles del tren

Medio siglo cumple el hotel Lino desde que Benito Rodríguez y María Sanz, los padres de quien ahora lo lleva, Irene, lo cogieron un 25 de Julio. Me lo cuenta Javier Moreda. Antes de abrirlo en 1975, toda una historia. Benito y su mujer emigraron a Venezuela en 1955 y allí pasaron 20 largos años en Caracas que dieron sobre todo sus frutos durante el gobierno de Rómulo Betancourt, en un período de gran bonanza económica del que se beneficiaron. Irene Rodríguez Sanz volvió con sus padres a Vigo en 1975, como parte de los retornados que se hicieron vigueses para invertir sus ahorros y su propia capacidad de reinventarse en el entorno y en el retorno. Compraron la Brasileña (una pensión) y lo unieron al actual Hotel Lino, otra pequeña y antigua pensión de tan solo siete habitaciones como tantas otras que nacieron alrededor de la estación de tren, hoy un cuidado hotel familiar con nombre en la calle Lepanto. Casada Irene con un Benito Sanz, con sus hijos siguen ofreciendo hospitalidad y comida tradicional, tan honesta como ellos. ¡Y cumplen 50 años!

¡Ay aquellos años del ping pong vigués con las féminas!

Cuando se tocan temas de la memoria de Vigo, nuestros lectores más fieles y en su mayoría canosos reaccionan. Dimos aquí ayer unos retazos de la rica historia del ping pong en Vigo allá por los años 50, 60 y 70, cuando era un deporte de mucha afición y concurrencia en la ciudad. Hablamos de los equipos del Hogar del Productor, del Mercantil, no venían a cuento los del Náutico... Sí, sí, nos dicen pero ¡os habéis olvidado de las féminas! Pues es verdad, así que hoy, con datos del libro escrito por José Ramón Cabanelas, hijo de campeón, sobre los comienzos el ping pong vigués, recordamos a Marité Fernández, a María Victoria Pérez «Toya», a Mary Paz López o a Mary Carmen González, que solas o en mixtos, entre 1955 y 1965 jugaron y ganaron campeonatos en equipos del Náutico, Hogar del Productor o Mercantil. No citamos ayer a mujeres, pero tampoco a todos los hombres. Por ejemplo, a José Luis Lago Bergón, uno de los mejores jugadores de su tiempo junto a los citados ayer, ganador en 1959 con Monje de un campeonato de España en el equipo del Náutico. Recuerdo emocionado a Lago, que se os fue antes de tiempo. Es que las páginas no son de goma.