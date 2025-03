España en oposición e con comprimidos

Il potere logora chi non ce l’ha («O poder desgasta o que non o ten»). Con certeza que han de coñecer os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais a célebre frase atribuída a Giulio Andreotti/Licio Lucchesi (Francis Ford Coppola, O padriño III). Unha sentenza que o exministro Carlos Solchaga foi traducir, da súa banda, libre e castizamente destoutro xeito: «El poder desgasta una barbaridad, pero lo que de verdad jode (sic et simpliciter) es estar en la oposición». «Traduttore, traditore», xa que logo? Como así mesmo aseverou quen fose sete veces primeiro ministro (e trinta e catro ministro de diversas carteiras) da República italiana —e preguntado agora arredor do estado da política española durante unha visita a este lado do Mediterráneo—, si que semella cristalino que daquela, como asemade agora mesmo, aquí manca finezza.

Desgasta, pois, a oposición, segundo o ditame de Zio Giulio e aínda daqueloutro do inefable adaíl económico da xeira do «pelotazo» e Marbella beautiful people Gil y Gil e tal y tal. Mais... acontece en verdade iso mesmo na hora e no país de países, autonomías insurxentes e etc. etc. que estamos a habitar?

Desde logo, pasen Vdes. e vexan e xulguen. Agora ben; na consideración deste seu, modesto, cronista, máis ben sucede que tanto en España-España como así mesmo en España et alii chegásemos a argallar, maquinar...,incorrer e perpetrar decididamente un invento que deixaría cos ollos abertos como pratos e mesmo, se cadra, con maior «gobba» —mental— ao célebre dirixente transalpino. Pero vaiamos por partes.

No próximo mes de xuño iranse cumprir corenta e oito anos desde aquelas primeiras eleccións que gañara a UCD de Adolfo Suárez. Pois ben; Felipe González, Zapatero e agora mesmo Pedro Sánchez: a suma dá un total de vinte e sete anos de gobernos socialistas. Do seu lado, o Partido Popular —con Aznar e Rajoy á fronte— suma quince. Pero non.

E é que tal e como se conducen, día si e día tamén, os membros do gabinete presidido por D. Pedro, acontece máis ben que a historia devise xustamente a contraria: isto é, que fose a dereita a que estivese dirixindo os destinos de España e que apenas agora, e sempre actuando, «e qué remedio!», á defensiva resulte posible levar a termo un programa minimamente progresista e megaguay. Vaia; como se dunha versión celtibérica de Matrix se tratase, o que fixeron durante toda esa xeira foi encherse de comprimidos azuis e despertaren cada mañá crendo aquilo no que querían acreditar. Aínda ben que, arribado por fin o seu momento, Sánchez/Neo si que tivo a afouteza de optar pola pílula vermella, contemplar a profundidade do tobo do coello e unirse á rebelión.

Mais os soños —e os pesadelos e, desde logo, Morfeo— van por barrios. Eis, daquela, que D. Alberto Núñez Feijoo e adxuntos tamén foron optar arreo pola pastilla azul —o que, por outra parte, devén natural no seu caso—. Xa que logo, habitaron os populares durante anos e mais anos interpretando, felices e comendo perdices, que o poder —é dicir; o poder-poder, o verdadeiro, o de «toda la vida», ese mesmo custodiado por maxistrados e tribunais propicios ad hoc— permanecía, exento e invulnerable, nas súas mans. Menos mal que, chegada á súa hora, Isabel Díaz Ayuso/Nea mostrouse capaz de escoller o comprimido vermello, medir a profundidade da gorida do coello (do coello comunista) e unirse ás hostes que loitan pola liberdade.

E os demais? Yolanda?, Ione Belarra? Abascal? «A ver: toda película precisa de actores e actrices de reparto, de figurantes e incluso de extras e «dobres» —responderon a dúo as irmás Wachowski—, «é o que ten o cinema».

«As irmás Wachowski?» —unha voz con decidido acento catalán foise espallar desde a pantalla—. «Coitadas! Tamén elas foron preferir a pastilla azul!».

Suscríbete para seguir leyendo