Tan pouco lles importamos?

Queridos veciñosd e Rodeiro Logo duns días de reflexión polo sucedido cos nosos nenos e nenas do colexio e como nai de tres e tía doutros dous, tómome a liberdade de dirixirme a vós para facervos saber o meu sentir, o meu pesar, mellor dito. Comezamos o curso cunha palabra na mente, CAOS. Caos nas entradas e saídas durante unhas obras interminables. Caos nos patios, cheos de folla e maleza que supoñían riscos na saúde dos nenos e nenas. Caos ante o perigo que supuxo o mal estado da valla, posibilitando a entrada ou saída ó recinto escolar. Caos pola imposibilidade de levar a cabo as xornadas lectivas con normalidade ante a cantidade de luces estropeadas...

O curso continuou, coa paciencia infinita de usuarios e familias, dando votos de confianza e amosando empatía ante situacións extraordinarias e puntuais. Non obstante, chegadas as baixas temperaturas, por todos coñecidas en Rodeiro, os nosos nenos e nenas tiveron que soportar o abandono do goberno local. Seis días sen calefacción, unha caldeira estropeada, visitas de técnicos que non a arranxaron, facturas desproporcionadas por algo que non se solucionou... e rematamos este capítulo coa publicación de intencións por parte do alcalde, asegurando que se vai deixar de facer cargo do mantemento do centro. A razón? Afirman que non teñen a obriga de facelo. Pero recórdolles que Xosé Luís Camiñas participoiu no acordo asinado coa Consellería. Un acordo co que todos os veciños e veciñas estamos xa familiarizados. Acordo que se leva cumprindo desde o ano 2008, pasando polo concello alcaldes de todas as cores políticas, pero que compartían un obxecfivo común: o benestar dos nenos e nenas do colexio de Rodeiro.

Ademais disto último, non podo deixar de mencionar incidentes como estragos no equipamento da cociña, baños estropeados ante os que alumnos e mestres se viron na obriga de colocar xornais polo chan para evitar males maiores... E onde estaba o alcalde? Polo colexio non foi nin se lle esperou, xa están acostumados ós seus desplantes. Parece mentira que nun concello tan pequeno, o máximo representante dos veciños e veciñas non teña un oco, uns minutiños, para pasar polo centro e preocuparse do benestar de todos os que alí pasan tantas horas.

Eu tamén fun á escola, tamén tiven que superar atrancos, pero nunca me sentín abandonada nin me tiven que enfrontar a descalificativos e faltas de respecto. Os recordos da miña etapa no cole son positivos, de apoio, de axuda...

E aquí quero ser moi franca. Por todos é sabido que, ademais de nai, formo parte do grupo municipal do PP de Rodeiro, sentíndome afortunada de ser concelleira no meu municipio. Neste sentido, gustaríame pedirlle ó goberno local respecto. Porque non son só as palabras, tamén as formas, a postura, as risas, a prepotencia e un longo etc que podería mencionar. Remato cunha reflexión que me expuxeron e que a día de hoxe non podo dar resposta nin solución. Transmítoa tal cal me chegou a min, vindo dun neno do noso colexio:

«Déixannos sen poder usar o pavillón porque está encharcado e esvaramos, quedamos encerrados nas clases porque as manillas están estropeadas e agora estamos sen calefacción... Tan pouco lles importamos?»