Un alfiler

De vez en cuando vuelvo a él, a Bertrand Russell. Tanto si quiero fichar algún concepto con el que entretenerme por unas horas como si solo me apetece subrayar una y otra vez lo que me enseña en sus libros. Fíjate lo que acabo de leer: «Otro resultado de la ciencia fue un cambio profundo en la concepción del puerto del hombre en el Universo. En el mundo medieval, la tierra era el centro de los cielos y todo tenía una finalidad relacionada con el hombre. En el mundo newtoniano, la tierra era un planeta menor de una estrella relativamente insignificante […] una simple punta de alfiler. Parecía inverosímil que este inmenso aparato estuviera todo él planeado para el bien de ciertas pequeñas criaturas en esta punta de alfiler».

Supongo que es que la ciencia ha perdido enteros, al menos en ciertas esferas del poder, porque a cada golpe de actualización de cualquier portal de noticias te puedes encontrar con la enésima ocurrencia de un señor que, mal que nos pese, tiene a aquel alfiler en la mano. Ahora mismo, por ejemplo, podemos estar trabajando en cualquier tema que estamos entregados a su voluntad, a si decide poner aranceles de vete-a-saber-cuánto al pulpo congelado o a los jerséis de punto.

Newton estaría espantado. A mí esto de estar volviendo al absolutismo me genera muchísima vulnerabilidad. Al absolutismo del poder arbitrario, que es la sensación que me provoca lo que viene de la Casa Blanca, por ejemplo; y a la absolutísima mojigatería que veo –demasiado a menudo– en Bruselas.

Porque bueno, creo que nos hemos ganado que nos hablen directamente, que esto no son las fábulas de Esopo o de Samaniego ni necesitamos de tanto eufemismo. ¿Qué no se atreven a parar los pies a la depredación y los abusos laborales a bordo? Digámoslo así, sin medias tintas: eso de que China está avanzando mucho y bien en la pesca de larga distancia no se lo cree nadie.

Remato con una de buenos deseos: para la nueva responsable de Stellantis Pro One, que accedió a hablar con Adrián Amoedo y cuya gestión es vital para nuestra automoción, y para Grupo Profand, que vuelve a ser 100% de capital gallego. Me alegro infinito por Enrique, su familia y su equipo. Y por los March.

Feliz semana.

