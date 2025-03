Del Vigo que pudo ser... al que será

Recreación virtual del proyecto de peatonalización de Beiramar / Fdv

La lista de proyectos transformadores de Vigo que han acabado en la papelera del olvido es infinita. Un vistazo rápido a la hemeroteca basta para confirmarlo. Siempre ha sido así: desde los históricos bocetos del genial arquitecto Antonio Palacios, que soñó con convertir Vigo en una ciudad monumental, hasta planes mucho más recientes como la construcción de una línea de metro, un funicular entre Praza do Rei y O Berbés o la peatonalización de Beiramar, que, pese a la buena voluntad mostrada por las administraciones implicadas (Concello, Puerto, Xunta y Estado), sigue siendo un futurible. Un deseo, diría yo.

Es cierto que muchas de esas ideas se descartaron por fantasiosas —algunas, directamente, eran delirios— o inapropiadas. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando a principios de los años sesenta se barajó la posibilidad de instalar en Monteferro o en O Vao la refinería que finalmente acabó en A Coruña. ¡De la que nos libramos! Otras propuestas se quedaron en el camino por falta de financiación, de voluntad política o porque alguna crisis se interpuso en su destino. Los silver, es decir, los que peinan canas, seguro que recuerdan la mayoría de estos proyectos sobre los que corrieron ríos de tinta. A los de la generación Z, en cambio, algunos les sonarán a ciencia ficción, porque hay que reconocerlo: hubo iniciativas que no tenían ni pies ni cabeza.

Una de mis favoritas acaba de cumplir veinte años: la construcción de un segundo puente en la ría de Vigo, desde Bouzas a Cangas, para descongestionar Rande (que, al final, terminó ampliándose, todo hay que decirlo). No solo eso: la propuesta incluía una senda peatonal e incluso un metro ligero. ¡Casi nada! La idea partió de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), con Fernández Alvariño al frente. Otra de las grandes promesas recurrentes, que ha ido y venido como el Guadiana, es el metro ligero: alcaldes, gobiernos autonómicos —del PP y también el bipartito, con María Xosé Caride como conselleira— e incluso la Diputación coquetearon con este proyecto que los constructores españoles llegaron a presupuestar en 375 millones de euros.

También quedaron en el tintero el funicular desde las faldas de O Castro a O Berbés y el ambicioso proyecto Peirao XXI del Puerto vigués en la etapa de Abel Caballero como presidente, más conocido como el «plan Nouvel». Se trataba de una reforma integral de las dársenas interiores que incluía un centro de talasoterapia, un museo oceanográfico y una torre en forma de menhir que albergaría un hotel, restaurante, oficinas, etc. No llegó a materializarse. En aquella época también se llegó a plantear la conversión de Beiramar en un gran complejo lúdico y de negocios al estilo del World Trade Center del Noroeste. Tampoco cuajó.

Más ejemplos: una piscina y un delfinario en el muelle de transatlánticos (dentro del programa Abrir Vigo al Mar); un hotel y un centro comercial anexo al estadio de Balaídos (con Horacio Gómez); la Ciudad del Frío de Matamá, que debía liberar el frente marítimo de este tipo de industrias; el megacomplejo comercial de Porto Cabral, impulsado por la promotora Intu; el parque de ocio «La Colina Encantada» (en la era de Manolo Pérez)...

Como decía, la lista es larga, pero hay un proyecto que no debería estar ahí: la peatonalización de Beiramar. Es, sin duda, la gran transformación pendiente de Vigo. No es un capricho ni una fantasía irrealizable; es una oportunidad única para devolverle a la ciudad su vínculo con la ría y para crear un espacio moderno, dinámico y pensado para la gente. Si de verdad existe voluntad política, si realmente hay un compromiso con el futuro de Vigo, este es el momento de demostrarlo. Y las reuniones previstas estos días entre la Xunta, el Concello y el Puerto así deben reflejarlo. Los vigueses no entenderían lo contrario. No podemos seguir acumulando bocetos que nunca se ejecutan. Es hora de pasar de las palabras a los hechos, del Vigo que pudo ser… al que será.