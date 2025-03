O silêncio dos lobos

A palavra «lobo». como sabemos desde a nossa infância, designava um mamífero carnívoro, feroz, que devorava pessoas ou animais, porém em sentido figurado poderia aplicar-se às pessoas perversas, incumpridoras dos mínimos princípios éticos ou científicos quando realizam algumha tarefa profissional ou publicam ediçons das obras originais das figuras mais ilustres da Galiza em ediçons «normativizadas» ou na denominada «normativa oficial».

Umha das modalidades indignas próprias destes «lobos» poderia consistir em silenciar ou mesmo eliminar qualquer referência a parágrafos sobre o lugar que deve ocupar o galego dentro do quadro das línguas românicas da Península Ibérica. Nos nossos artigos publicados neste jornal referidos a diferentes autores da nossa História já antecipamos que nas ediçons ou estudos sobre as suas obras, a prática mais habitual dos denominados «oficialistas» era ocultar certas referências ao idioma galego. A nossa experiência com pessoas residentes em Buenos Aires que conhecêrom Castelao é que estas sempre lembravam a importância desta língua histórica no conceito de «naçom» e a sua insistência para que a gente falasse sempre galego mesmo entre o grupo de galegos residentes em Buenos Aires, ainda que fossem argentinos de nascimento, teima notória de José Abraira.

Hoje ninguém questiona que «o galego» é singelamente «a língua da Galiza», portanto nom prejulgamos que o seu modelo normativo deva partir do espanhol ou de qualquer outra língua românica, do mesmo modo que o inglês é de direito británico, texano, nova-iorquino ou australiano, consideramos que o galego, sendo à vez língua do Estado Espanhol, também é português, brasileiro ou angolano. Além do mais, a língua é um saber técnico para os diferentes grupos, dentro de umha ampla comunidade lingüística como é a nossa, as línguas funcionais som laço de solidariedade e a língua histórica, que pode ser oficial ou co-oficial num território, carateriza toda a comunidade.

Estas ideias estám presentes na maioria das mais importantes figuras da nossa história, como Afonso Daniel Castelao, por este motivo um estudioso que examine a sua obra nom deve silenciar, omitir ou ocultar as suas ideias sobre a língua. Qualquer investigador situado na órbita do «oficialismo» deve respeitar o seu ideário, os seus postulados e o texto integral dos seus contributos, nunca deve pensar que todos os galegos somos «parvos» ou que nom vemos as manipulaçons ou silêncios culposos quando editam ou estudam as suas obras. A obra de Castelao é umha «construçom poliédrica única formando um todo» no qual a língua constitui um elemento essencial, que nom deve ser silenciado.

