Farenheit 7.000 en Gaza

Á temperatura de 232,7 ºC o papel inflámase e arde. Química pura, irrefutable. Arredor deste dato Ray Bradbury escribiu Fahrenheit 451, que é a mesma cifra de arriba pero ca denominación empregada nos Estados Unidos, os graos Fahrenheit. A novela preséntanos unha sociedade distópica na que os libros están prohibidos e os «censuradores do coñecemento», unha especie de bombeiros incendiarios, adícanse a queimar canto exemplar atopan. Tras diversos sucesos, a historia remata co protagonista descubrindo un grupo de resistentes que para preservar as obras literarias decide memorizalas. Cada persoa é, por así expresalo, un libro vivinte.

Este martes, co gallo do Entroido, tocou visita á capital espiritual de occidente. Foi xenial, entre bos amigos, rodeado de máscaras e lembrando vellos tempos. E pasaría a xornada sen máis se non fora porque xa de retirada tropecei cunha expo atroz. Cruel. A verdade, pode soar esaxerado, pero cústame atopar outra palabra que a defina. Atroz no sentido de «intenso ou difícil de soportar». Porque esa foi a sensación ao entrar alí, toparme con algo que se fai con moita maldade. Co título «Gaza: O eco dos esquecidos», a universidade compostelana (USC) e a Fundación Araguaney-Puente de Culturas presentan unha serie de fotografías que amosan coma o exército israelí vai queimando as cidades, eliminando un pobo. A mostra, que se poderá ver ata o 31 de marzo na Igrexa da Universidade (ao lado de Historia), recolle o traballo de tres fotoxornalistas palestinos (Israel impide o acceso á prensa internacional desde o comezo do conflito) retratando momentos do día a día desde que se iniciou a masacre en 2023: a fame, a violencia, a morte... o xenocidio.

Atende a un detalle máis. No incendio dunha vivenda pódense alcanzar temperaturas entre os 1000 e os 2000 graos Fahrenheit (600-1200 ºC). Tes ollado algunha vez unha casa comida polas chamas?, seguro que si. É unha lembranza difícil de esquecer. En Gaza o exército israelí emprega, entre outra moita munición, un tipo de bombas chamadas termobáricas (p.ex.: GBU-39 ou BLU-109). Caracterízanse porque xeran unha onda de choque intensa e alcanzan altas temperaturas, entre os 5000 e os 7000 Fahrenheit (2700-3800 ºC). Arredor dos 5000 ºF (2800 ºC) ferro e aceiro funden, o formigón desfaise. Como imaxinas un hospital tras unha chuva de BLU-109 no seu interior? Do teu pisito, que restaría? E..., como quedaría un chalé (con acceso privado á praia ou sen el)?

Máis aló da carnicería humana, da destrución sistemática, o que practican os militares e o goberno de Benjamin Netanyahu é a nada. Fabrican cinza. Desfán por completo Gaza e o mundo di que chove. Así que, como na novela de Bradbury, vai á expo!, memoriza as imaxes!, porque aínda virán co conto de que nunca tal cousa ocorreu.

