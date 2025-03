8 de marzo, unha grande historia para as máis novas

Hai poucos días, unha cadea de televisión fixo unha enquisa a pé de rúa preguntando a mulleres novas se sabían quen fora Franco, a resposta maioritaria foi que lles soaba ou ben que non sabían. A verdade é que arrepiei escoitando como se descoñecía unha das épocas recentes máis duras para as mulleres deste país. Porén cómpre facer pequena lembranza neste 8 de Marzo.

Durante o Franquismo, non hai tanto tempo, as mulleres atopabámonos nunha posición tan subordinada que non podiamos nin traballar nin abrir conta bancaria se non era co consentimento do marido. O ano 1975 marcou todo un fito coa reforma do Código Penal: permitiuse que as mulleres casadas accederan ao mercado laboral sen autorización marital.

Este pequeno pero significativo avance axudou a remexer o silencio das mulleres e así chegamos ao 8 de marzo do 78, coa primeira manifestación masiva e autorizada dende un poder político patriarcal que non impediu que a Policía exercese violencia ao reprimila con botes de fume e balas de goma.

Nestes primeiros anos de reivindicación, o feminismo conqueriu os primeiros grandes cambios na sociedade española: legalización dos anticonceptivos, lei do divorcio, liberdade de educación sexual, despenalización do aborto e creación do Instituto da Muller no ano 83.

Todo isto non foi un «agasallo» do poder político e patriarcal, foi froito da mobilización moitas das veces contra vento e maré. Os dereitos inalienábeis das mulleres non se regalan, son produto da loita, da de antes e tamén da de agora; tan necesaria nestes tempos de cuestionamiento da propia democracia porque feminismo e democracia van da man.

Foi a partir dos anos 90 e comezos dos 2000 cando centramos as reivindicacións na erradicación da violencia e maos tratos ás mulleres. Implementouse a Lei Integral Contra a Violencia de Xénero, sendo seu obxectivo a protección das vítimas e creando ao longo do Estado casas de acollida para mulleres maltratadas onde tamén se lles daba protección as súas fillas e fillos amáis de asesoramento integral para refaceren a vida.

O camiño en España cara a igualdade segue a ser longo e difícil, lembremos que a prostitución aínda non foi abolida, mulleres e nenas seguen a sofrer a maior explotación que se pode infrinxir á muller. Entendo que habemos tardar en conquerila, pois os intereses económicos son moi fortes e o patriarcado, en avinza con políticos (e políticas) regulamentaristas, defende con unllas e dentes a legalización.

Pregúntome, xa dispostas a legalizar a explotación sexual, se estas regulamentaristas, tan «progres» elas, estarían dispostas, dada a demanda «laboral», a crear unha FP a tal efecto. «Formación Prostitucional», poderían chamala. Imaxino a felicidade cómplice cando as súas fillas fagan prácticas de empresa e por riba con boa nota por parte do antes proxeneta e agora considerado «empresario». Imaxino a progresista ministra de Traballo facendo malabares para non recoñecer como enfermidades «profesionais» psicofísicas asociadas, con certeza científica e social en milleiros de estudos, á explotación sexual. E todo por obra e graza do seu compromiso político patriarcal, tan de «sumar».

