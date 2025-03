Cadavedum Favadorum

Pepe Cadavedo en su anual encuentro con Su Excelencia la fabada salida de su propia cocina / Fernando Franco

Pues ya ha celebrado nuestro amigo Pepe Cadavedo su anual encuentro con Su Excelencia la fabada salida de su propia cocina, ese manjar que Julio Camba tomó por vez primera en casa Melquiades Álvarez, y era tan buena, que a causa de ella estuvo a punto de ingresar en el Partido Reformista. En esta ocasión fue en Adegas Val Miñor, las de Carlos Gómez, por lo que se gozó de sus Davila Blanco, Abade de Couto tinto y Ébano Salvaje Ribera del Duero. Entre los asistentes,Manolo Rouco, Antonio Estévez, Octavio Rodríguez, Arturo Grandal, Ramón Huidobro y otros muchos varones que disfrutaron de esa olla vieja de cristianos viejos, donde las fabes alternan con la morcilla y otras exquisitas menudencias. De las fluctuaciones posteriores de sus estómagos no tenemos datos.

Un recorrido por el barrio viejo del Vigo de 1860

Ayer se hacía mención en estas páginas de la próxima exposición en el Museo del Mar, con fotografías de Nicolás Muller sobre el Vigo de 1965, en la que se destacaba una foto del Berbés de aquel tiempo en cuyos soportales aparecía el letrero Casa Blanco. Recordé entonces que el vigués José Manuel Rodríguez González me había enviado cuatro páginas del extinto El Pueblo Gallego con un recorrido por el barrio viejo de 1860, escritas por el periodista González Luengo. Recorrí con su lectura la calle Real, entonces calle principal con seis escudos nobiliarios pero también pescados abiertos en canal colgados de los balcones para secarse, al igual que ropas de marineros; sedes de consulados, del Gobierno Militar, de Correos o el Cable Inglés; tiendas, tabernas... Ya en la Plaza de Almeida, la casa del calderero El Patria, donde trabajó de pinche Antonio López de Neira; en Plaza de la Constitución, bajo los arcos, la dulcería La Madrileña aunque en Joaquín Yáñez estaba la mejor, la de Pepe el dulcero, y había en aquel Vigo otra más, la de Blas Amor. ¡Qué bueno recorrer el Vigo de aquel tiempo!

El pintor Diz cumple 94 y le hallamos de caminata

Me surge de los adentros hablar en esta sección del pintor Secundino Diz, cuyos cuadros no solo colorean muchos domicilios vigueses sino establecimientos hosteleros, con el Café Nuevo Derby de Eusebio Prado como sede de su obra. Esta vez lo hago porque el día 4 cumple 94 años sin dejar de pintar, de hacer poesías, de beber, de fumar , de tocar música, de caminar por los montes en pandilla y de estar con amigos de jolgorio. Cumplió 94 este prodigio de la biología siempre alegre y creativo y me llega un wassap en que dice que ya dobló la curva de la vida y ahora va hacia el niño que ha sido, hacia el útero de su madre. Le llamo preocupado por esta declaración y le hallo a las 10 de la mañana caminando del centro hacia Castrelos, tras haber desayunado y leído la prensa . «Estos últimos días me siento como anquilosado —me confiesa— y decidí hacer una caminata a ver si se desentumece el cuerpo, pero me cuesta». A Diz ya le hicimos en FARO sus memorias pero yo creo que me quedaron muy cortas dos páginas para tanta historia de hombre tan poliédrico, no solo en el arte (pintura, música, poesía…) sino en su biología que debería ser objeto de estudio científico porque pocos seres humanos han vivido tanto con tan buen humor cuidándose tan poco al romper todas las normas de la buena salud y mantenido tan buena memoria de Vigo.