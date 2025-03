Ansiolíticos para el niño

Redes sociales, jóvenes y salud mental... / J.M. García

Desde que nacen, intentamos proteger a nuestros hijos de todo. ¿Qué madre o padre no ha sentido escalofríos al ver un enchufe descubierto, unas escaleras empinadas o, simplemente, la esquina de una mesa? Somos detectores de peligro con patas. Y, aun así, se nos caen, se hacen daño, se convierten rápidamente en caras conocidas para los pediatras, asiduos a los servicios de Urgencias…

En casa, soy el que más se inquieta —por decirlo suavemente— cuando los veo jugar con el peligro. Siempre me pongo en lo peor, no puedo evitarlo. «Déjalos, no los puedes proteger de todo. ¿Acaso tú no hacías eso de pequeño?», me dice su madre. Sí, tiene razón, y sí, lo hacía… por eso me preocupo.

Siempre a salvo

Es imposible mantenerlos permanentemente a salvo, ni de las amenazas físicas ni, por desgracia, de las psicológicas. Se me eriza la piel al leer el titular con el que Paula Pérez abría el periódico este lunes: «Más de 11.300 menores de 15 años toman ansiolíticos y antidepresivos». Y la congoja es mayor cuando busco una explicación en las palabras del jefe de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del CHUS en Santiago, el doctor José Mazaira. Sin decirlo explícitamente, apunta a la falta de tiempo por paciente como una de las causas del elevado número de niños y adolescentes medicados. «No hay ningún tratamiento psicológico que yo conozca que se pueda hacer en 15 minutos. Si las consultas son de 15 minutos, lo único que queda es el tratamiento farmacológico cuando está indicado», reconoce. Demoledor.

Por supuesto, no conviene generalizar. Cada caso es diferente y hoy en día las familias acudimos más al especialista y la salud mental ya no está tan estigmatizada. Pero es innegable que este modelo de sociedad que nos ha tocado no protege como debería a las futuras generaciones, que, en muchos casos, no soportan su vida y necesitan apoyo psicológico o farmacológico para seguir adelante, cuando no optan por dejar de seguir viviendo. Sí, las estadísticas de las que nadie quiere hablar.

Padres y madres

Me pregunto qué papel jugamos padres y madres en esta ecuación. Sí, cubrimos enchufes, protegemos las esquinas ante posibles golpes, cerramos tramos de escaleras… pero cada vez es más frecuente ver a bebés con la nariz pegada a un móvil, a preadolescentes expuestos a las redes sociales sin ningún tipo de control, a chavales de botellón los fines de semana con permiso paterno.

Algo tenemos que cambiar, ¿no? No podemos seguir delegando en pastillas o en pantallas la tarea de acompañar a nuestros hijos en su crecimiento. Protegerlos no es solo evitar que tropiecen con una mesa o caigan por unas escaleras; también es estar presentes, escucharlos, enseñarles a gestionar sus emociones para enfrentarse a un mundo que muchas veces se les hace cuesta arriba. Como con los médicos, dedicarles el tiempo que necesitan.

Ser niños sin cargar con angustias

No se trata de criarlos en una burbuja, sino de ofrecerles el sentidiño que les permita ser niños sin cargar con angustias que no les corresponden. Si cada generación sueña con dejar un mundo mejor a la siguiente, ha llegado el momento de preguntarnos si lo estamos logrando. Yo tengo serias dudas. Pero claro, siempre me pongo en lo peor…