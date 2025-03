Marcos, esa anomalía

Es un fichaje de otro tiempo, de aquel en el que clubes como el Celta eran capaces de atraer a futbolistas por encima de sus posibilidades gracias a la particular filosofía económica (por decirlo de forma dulce) que imperó por desgracia en la Liga española durante mucho tiempo. Marcos Alonso es una anomalía ahora mismo. Lo ves cada semana y te frotas los ojos con insistencia para comprobar que es cierto, que cuando devuelves la vista al campo o a la televisión sigue allí, con ese pelazo, con la vista puesta en el horizonte como si fuese un capitán de barco buscando el puerto al que arribar, convirtiendo para control en un póster. Uno de los grandes fichajes (podría ser el mejor) que el Celta ha hecho en la última década y la prueba evidente de que hay camisetas que no viste cualquiera. Sorprende que un futbolista como él tuviese problemas para encontrar en España un proyecto que le ilusionase. Esta semana habló de esas y otras cosas en la primera entrevista que tenemos con él desde que se comprometió con el Celta. Se muestra encantado por la decisión que tomó en verano y feliz en un vestuario lleno de chavalada donde su peso es si cabe más importante porque a su papel como futbolista también tiene que aportar el de orientador, el de brújula. En Girona volvió a estar sublime, imperial. Muchas de las cosas buenas que le suceden al Celta tiene que ver con él. Ha mejorado todo lo que hay a su alrededor, ha limpiado la salida de la pelota y le ha dado seguridad a un equipo célebre por los ataques de histeria que acostumbraba a sufrir. Ahora que ya ha cumplido el número de partidos que garantizan su continuidad un año más (no habría sido problema) Marcos se convierte también en el mejor fichaje posible de la próxima temporada, esa en la que veo al Celta de nuevo de paseo por Europa.

El estadio digital nacido en Príncipe

No somos conscientes de lo que nos rodea, del talento que camina a nuestro lado, de las iniciativas que nacen frente a nuestras narices sin que nos enteremos muchas veces. Esta semana les hemos contado que en el corazón de Vigo se esconde la sede de Feeberse, una red social nacida hace unos meses que ha decidido ser el imán que atraiga hacia ellos a todo el ecosistema que se mueve alrededor del fútbol: aficionados, clubes, patrocinadores, futbolistas, medios de comunicación. Ya van por más de ciento veinte mil usuarios y seis mil creadores de contenido, entre ellos algunos de los grandes clubes de España. Un grupo de jóvenes (la mayoría de Vigo) dirigen los pasos de una iniciativa que cuenta con un ambicioso inversor americano y que promete revolucionar un mundo, el de las redes sociales, en el que todo parecía inventado. Y sucede en Príncipe, a metros de nuestros paseos despreocupados.

El tablero de la vida

Esta semana en Moscú murió Boris Spassky, que fue una de las leyendas que el ajedrez construyó en ese siglo XX lleno de grandes duelos, de campeones extraordinarios, de millones de espectadores en televisión siguiendo el desenlace de los Mundiales (suena raro, pero el mundo un día fue así). Spassky protagonizó aquel duelo de la Guerra Fría que libró contra Bobby Fisher y en el que las dos superpotencias libraron su particular combate sobre un tablero de ajedrez. En aquel duelo alocado Boris Spassky representó la parte más noble, más honesta, más responsable. Perdió y en su país fue considerado poco menos que un traidor. La suya fue una vida novelesca. Aquí tratamos de despedirle como se merece.

Me marcho, que a esta hora sigo sin saber quién se ha quedado con cara de póker en los Oscars y me voy a poner un enlatado de la gala. Ese teatrillo sigue atrayéndome pese a que juré no volver a preocuparme el día en que “Bailando con lobos” le ganó a “Uno de los nuestros”, en el mayor atraco conocido desde aquel Celta-Barcelona de la Copa de la UEFA que dirigió Markus Merk. Feliz semana a todos.

