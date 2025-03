Medicina para Vigo

Vista general de las diferentes velas del Hospital Álvaro Cunqueiro. / Marta G. Brea

«Hay que compartir». Es una frase que repetimos a nuestros hijos hasta la saciedad. Sobre todo en sus primeros años, cuando piensan que todo les pertenece y no entienden que los recursos —ya sean juguetes, comida o incluso personas— son finitos y no hay suficiente para todos. Luego crecen y aprenden a ser generosos, aunque siempre hay alguno al que el egoísmo lo ciega y no comparte, ni compartirá nunca, lo suyo con los demás.

Es lo que le pasa, me temo, a cierto sector del profesorado de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha puesto el grito en el cielo porque el Sergas se abre a que los alumnos de quinto curso puedan terminar de formarse en los hospitales de Vigo y A Coruña, como ya ocurre con los de sexto. Alegan que esto empeoraría la calidad de la docencia en la mayor facultad de Medicina de España por volumen de alumnos, que cada año crece más. Y aunque no lo dicen abiertamente, se oponen porque compartir recursos seguramente implicaría reducir su dotación económica. Al final, el móvil siempre es el dinero.

No entro en si Vigo merece o no —claro que sí— una facultad de Medicina propia. De lo que se habla es de repartir alumnos de los últimos cursos en los hospitales mejor preparados de Galicia, muchos de los cuales, estoy seguro, son del área de Vigo y agradecerían estar más cerca de casa. Además de poder hacer sus prácticas con los mejores equipos y profesionales. ¿Y cuál es la respuesta? No. Medicina no se toca. Es la esencia de la USC.

También lo era la Robótica de Vigo, y bien que se permitió implantar un grado de Robótica en el campus de Lugo hace unos años, y no pasó nada. Así que éste no es más que un no por el no.

Pero la Medicina no es un cortijo ni un privilegio exclusivo de unos pocos. Es una vocación, un servicio, un compromiso con la sociedad. Negarse a compartir recursos y oportunidades solo perpetúa un sistema rígido y anacrónico que poco tiene que ver con la formación de los mejores médicos. No creo que, por compartir alumnos, la USC pierda posiciones en el ranking de Shanghái, ni que el arzobispo Alfonso III -precursor de la universidad- vaya a removerse en su tumba. La excelencia no se mide en monopolios, sino en la capacidad de adaptarse, evolucionar y, sobre todo, entender que el conocimiento crece cuando se comparte.

Por una vez, el Sergas tira para Vigo. Y Vigo tiene mucho que aportar a la Medicina en Galicia.