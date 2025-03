Luz sobre a condonación da débeda autonómica

O Goberno pactou con Esquerra Republicana a condonación de parte da débeda contraída por Cataluña co FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). Cataluña é unha das comunidades máis endebedadas desde a crise financeira e do ladrillo de 2008-2013. De feito ese fondo foi creado para que as comunidades puidesen seguir financiando os servizos públicos pese ao esborralle da recadación tributaria. No mercado financeiro bancario non podían financiarse debido á súa alta prima de risco e o fondo foi creado para fornecerlles diñeiro.

Aproveitando o pacto con Esquerra, o Goberno decidiu condonar o saldo disposto por cada comunidade naquela crise. O saldo do disposto naquela crise alcanzou os 109.582 millóns, debido ás políticas austericidas. Na pandemia, grazas ás políticas keynesianas, o saldo só ascendeu a 29.272 millóns. O Goberno dispuxo que só se condone a débeda restante do disposto na crise do ladrillo, é dicir, a diferenza entre esas dúas cantidades, 80.310 millóns.

Logo non se está condonando a débeda ás comunidades malgastadoras; estase condonando o impacto negativo nas contas públicas da crise do ladrillo. Primeira afirmación: é falso que as formigas paguen os pratos rotos das cigarras.

Esa débeda está impagada desde que se terminou de xerar en 2013. Desde entón todas as comunidades limítanse a pagar os intereses que lles reclama o FLA: uns 7.000 millóns ao ano. Logo segunda afirmación: as comunidades non poden devolver o debido e a quita é necesaria.

O goberno utilizou un complexo cálculo en tres fases para determinar a cantidade que se condona a cada comunidade. Quizais por esa complexidade floreceron distintos relatos tentando sinalar co dedo ás comunidades máis desfavorecidas e as máis beneficiadas por a quita.

A miña intención é clarificar de forma sinxela a quen favorece e en que medida faio, así como a quen prexudica. Se deixamos os distintos relatos políticos fóra da ecuación, é moi sinxelo o cálculo.

Condonación de deuda propuesta por habitante de CCAA / FDV

A condonación de 80.310 millóns ás comunidades autónomas é unha mutualización da débeda: o diñeiro séguese debendo, pero débeo o Estado Español. Tendo en conta que a poboación española ascende a 48 millóns de cidadáns, cada cidadán endebedarase en 80.310/48=1.673 euros.

Neste cálculo non resto da poboación española os 2,2 millóns cidadáns vascos nin o 661 mil cidadáns navarros. Por que? Porque eles, aínda que non deben nada ao fondo de liquidez, teñen que contribuír ao pago da débeda unha vez traspasada ao Estado; igual que teñen que contribuír ao sostemento das pensións públicas ou aos gastos de defensa.

Logo terceira afirmación: as comunidades máis desfavorecidas son Euzcadi e Navarra, cuxos cidadáns asumen unha débeda allea por importe de mil seiscentos euros por persoa. Os cidadáns das restantes comunidades autónomas tamén asumen esa débeda estatal de mil seiscentos euros por persoa. Logo se comparamos esa débeda que asumen, coa débeda condonada, obteremos a lista dos beneficiados e prexudicados.

Da comparación entre a débeda estatal asumida, 1.673€ e a débeda autonómica liberada, segundo o cadro adxunto (fíxense na columna da dereita), obsérvase que só se benefician Andalucía, Comunidade Valenciana Castela-A Mancha, Cataluña e Murcia, onde a condonación por habitante é superior a 2.284€. O resto das comunidades libéranse dunha débeda autonómica inferior á estatal contraída (Illas Baleares: 1.551€), sendo as máis prexudicadas, por orde crecente e tras os territorios forais, Galicia, Madrid, Cantabria e A Rioxa. Logo podemos formular unha cuarta afirmación: Cataluña non é a comunidade mais beneficiada, pois son 5 as comunidades en parecida posición.

Tamén podemos formular unha quinta afirmación: as modificacións na situación financeira das comunidades autónomas son un xogo de suma cero. Cando falamos dun xogo de suma cero, referímonos a un modelo de interacción entre partes na cal a ganancia total é sempre cero; é dicir, a suma das ganancias e perdas dos participantes é igual a cero. Supoñan unha torta e 17 comensais. A torta é o orzamento para repartir. Os 17 comensais son as 17 comunidades autónomas. Se se modifica o sistema de financiamento autonómico, a mellora das comunidades favorecidas será matematicamente igual á perda de financiamento das comunidades prexudicadas.

Isto vén ao caso para a seguinte reflexión política: Todas as Comunidades Autónomas están a esixir ao Estado modificar o sistema, porque todas queren gañar! Logo se xa de seu, renegociar o sistema de financiamento é un niño de avespas de tomo e lombo, que será cando á mesa se senten 17 políticos convencidos de que si ou si gañarán, pola súa estulticia, a súa ignorancia e a súa incapacidade.

