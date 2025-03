Motivos, subxéneros e especialidades literarias

Alfred Munnings pintou centos de cabalos, arte na que foi consumado mestre, como Sánchez Cotán, que reproduciu austeros bodegóns dispostos nas soleiras das ventás e Johannes Vermeer primoroso pintor de interiores. No eido da creación literaria distínguense tamén motivos recorrentes que por veces conforman unha verdadeira especialidade: de todos é coñecida a atracción de Joseph Conrad polos barcos e o mar ou a de Ánxel Fole polos contos de medo sen esquencer a Horacio Quiroga, que convertiu os animais en protagonistas de moitas das súas novelas e relatos.

A deste último foi unha vida curta, intensa e desgraciada que alternou entre a cidade de Buenos Aires e a súa facenda de Misiones en plena selva do Paraná, na república Arxentina. Quiroga fala coa voz daquela selva a un tempo hostil e xenerosa onde se empeñan en vivir algunhas persoas e presta voz tamén aos animais, que nos seus contos e historias cobran dimensión humana porque pensan, falan e razonan; tal é o caso dos cinco fox terrier protagonistas de A insolación. Os cans asústanse cando ven as pantasmas do amo e do cabalo e comprenden que a morte os sinalara xa co seu dedo descarnado. Moi pouco despois consúmase o agoiro: falece derreado o cabalo e tamén mister Jones queimado polo sol. Naqueloutro titulado Á deriva é unha serpe, unha yaracacusú, a que traba a un labrego e o mata; cans rabiosos, caimáns, anacondas, abellas, piques, galiñas ou piollos; selva e animais, velaquí o fértil territorio ficcional onde se desenvolve unha parte da prosa breve horaciana á que podemos acceder doadamente na Internet.

A Vladimir Nabokov (1899-1977) fascinárono desde neno as bolboretas que revoaban polos xardíns da mansión familiar en Petersburgo; anos despois, xa no exilio, traballou como entomólogo voluntario en varias entidades científicas norteamericanas e adoitaba pasar os veráns, acompañado da súa esposa Vera, cazando insectos nas Montañas Rochosas. Era tal a súa paixón polas doniñas do aire que, según refire Dmitri, único fillo do matrimonio, estando no seu leito de morte a seu pai abrolláronlle as bágoas cando unha bolboretiña azul aletexou contra os cristais da ventá. Nun dos mellores relatos de Nabokov, o titulado Aureliana, o señor Pilgram, álter ego do propio autor e devoto coma el das bolboretas, decide un día abandonar a súa escura vida de tendeiro e poñer rumbo a países exóticos e soleados, alá onde viven as bolboretas máis coloridas e brillantes.

Algernon Blackwood, pola contra, amosou sempre a súa predilección polas árbores. No relato O Wéndigo, que sitúa nos grandes bosque primixenios do norte de Canadá, recrea os mitos ancestrais e os escuros poderes da natureza e na novela curta O home ao que amaban as árbores chega a dotar ás plantas de atributos humanos como o amor, que é correspondido polo protagonista ata o extremo de que por elas abandona amigos e familia. Pero tamén poden aniñar nas árbores perversos sentimentos, xenreiras e vinganzas contra aqueles que ousan turbar o seu repouso: velaquí a trama de Os salgueiros, unha das novelas de terror mellor escritas que coñezo. Non é Blackwood escritor popular, incluso custa encontralo nas librerías, pero abofé que paga moito a pena achegarse á súa prosa ateigada de misterio.A de Jack London (1876-1916) é sen dúbida unha biografía singular, curta e intensa. Exerciu múltiples oficios, entre eles buscador de ouro en Alaska; tamén practicou o boxeo, deporte do que foi cronista e inspirou algúns dos seus mellores contos, tres deles recollidos no libro Knock Out. Tres historias de boxeo. O titulado Un bisté paréceme o mellor. É un conto triste. Tom King, boxeador xa veterano, cifra todas as súas esperanzas de mellor vida nun combate que ten apalabrado cun púxil novo, inexperto. A víspera a muller e os fillos marcharán á cama sen cea para que el poida tomar o único alimento que había na casa: unha cunca de polenta e un anaco de pan. O que eu daría por un bo bisté!, pensaba Tom mentres rebañaba o prato.

Nas súas andanzas por terras boreais na procura das prezadas pebidas de ouro —que non o fixeron rico— London entrou en contacto cos pobos indíxenas e sobre eles escribiu magníficos relatos entre os que despunta o titulado A lei da vida. Un ancián, conforme ao ancestral costume das tribus nómades, é abandonado porque está cego e xa non pode valerse por sí mesmo; paseniñamente vai botando no lume as ramiñas secas que o fillo deixara ao seu carón. A neve cae amodo, aterece o frío. Rememora os lonxanos días da súa infancia e xuventude, as xornadas de caza cando era xove e baril, pero acepta o seu destino, é lei de vida. “Son coma unha folla do último inverno, apenas apegada á rama”, pensa o vello. Non tarda en chegar a refolada de vento que a arranca. Hai que ler este relato!

Cormac Mckarthy (1933-2023) ubica a súa “triloxía da fronteira” —Todos os fermosos cabalos, Cidades da chaira e Na fronteira— nos territorios arraianos de México e Estados Unidos. Son historia duras, violentas a veces, protagonizadas por tres adolescentes de complicada biografía que foxen das súas casas na procura das oportunidades que o seu país e as súas familias non souberon ofrecerlles. Mirada a triloxía no seu conxunto, unha vez concluída a lectura, permanece un aroma de saudade dun modo de vida en trance de desaparición, libre, en contacto coa natureza, naqueles ermos tan fermosos coma implacables onde a propia existencia depende da auga e dos cabalos, que comparten cos rapaces o protagonismo das novelas. Velaquí tres libros de moi recomendable lectura para todos (hai unha excelente e barata edición en Debolsillo) pero de modo especial para os amantes da vida libre e ventureira e sobre todo dos cabalos. Na mesma editorial podemos desfrutar da prosa limpa e mesurada de McCarthy na novela breve A estrada, un clásico xa da literatura moderna, un auténtico libro de culto de moi recomendable lectura tamén.

Falemos agora do medo ou do terror, xénero no que moi poucos acadan a mestría pois, como se sabe, é moi tenue a liña que separa o arreguizo de espanto do sorriso burlón. Cadaquén ten os seus predilectos; eu fun en tempos afervoado lector de Lovecraft e dos seus precursores e seguidores —Lord Dunsany, Ambrose Bierce, Robert Chambers, Arthur Machen, A. Blackwood; August Derleth e Robert Bloch—; pódense encontrar todos eles reunidos nunha soberbia antoloxía de Alianza Editorial con tradución de Francisco Torres Oliver e Rafael Llopis, Os mitos de Cthulhu. Cómpre atribuír a Lovecraft, o solitario soñador de Providence, a invención do “horror cósmico”, subxénero ambientado en antigos mundos habitados por seres totalmente alleos á dimensión humana. Floreceu en Galicia o conto de medo na pluma de Ánxel Fole e os seus Á lus do candil e Contos da néboa, ambos os dous de imprescindible lectura para os amantes do xénero e, xa entre os novos cómpre salientar os relatos de X.M. Valcárcel, Capitán Lobo Negro; Uxía Casal, Saturno tamén é Deus; Ramón Caride con Perigo vexetal; A. Fernández Paz, Cartas de inverno; Tucho Calvo, Telúrico e Xerardo Quintiá con O libro dos aparecidos.

Hai escritores de secaño e tamén os hai de ollar largacío e salitre nas veas como Joseph Conrad (1857-1924) que consagrou unha importante porción da súa existencia á vida nos barcos e ao mar, protagonista indiscutible de moitos dos seus libros; velaí Tifón e Lord Jim pero, sobre todo, O corazón das tebras,onde se denuncian os abusos máis atroces da historia do colonialismo europeo cometidos pola administración belga durante o reinado de Leopoldo II. O corazón é un libro ateigado de sombras e a súa lectura produce desacougo. Foi obxecto de multiples interpretacións e reelaboracións cinematográficas —lembremos Apocalypse now de Ford Coppola— e non debe faltar da biblioteca de ningún bo lector; é un libro de referencia, de relecturas, ao que regresamos a cada pouco e por iso cómpre telo sempre á man.