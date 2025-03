Con Losey, Brecht e Galileo

Tivemos ocasión de ver a película A vida de Galileo, dirixida en Londres por Joseph Losey, 1975. O film está vivo e avisa dun horror: a persecución dogmática exercida contra a ciencia e o pensamento pola igrexa católica mediante o Santo Oficio no Vaticano. Logo, na memoria crítica, non palidece o feito de que Galileo Galilei (1564-1642) foi achado culpábel de herexía e obrigado a se retractar, morrendo coa actividade social e intelectual intervida.

De todas maneiras, non gañou o Santo oficio senón Galileo. Lembremos que el, desde o punto de vista cosmolóxico, demostrou que a Terra era un planeta que xiraba sobre o seu propio eixo e arredor do Sol. Deu un paso avante que ligou Copérnico con Newton.

A película de Losey, excelente, está feita sobre un drama orixinal de Bertold Brech titulado, tamén, A vida de Galileo. Os diálogos do film e da obra teatral manteñen unha tensión sen desfalecemento que nos fará sempre acordantes de tal acontecemento. As teorías teatrais de Brech sobre «distanciamento» e «teatro épico» ofrecen un resultado familiar ao do Sartre contemporáneo e dramaturgo. O que ocasiona que na película de Losey aparezan secuencias e planos distanciadores (por exemplo: o relato paralelo dos nenos cantores de igrexa) que atacan de raíz a superioridade autorial, incluso con lóstregos perturbardores.

Entre os actores do film destaca Topol no papel de Galileo o que, a certo tipo de espectador galego pode levar a aquel irlandés, profesor de matemáticas en Compostela que, segundo un estudo de Bernardo Barreiro, foi condenado, non sei se á fogueira, pola Inquisición española en Galicia. E lembremos que o mesmo Joseph Losey foi acusado de ser membro do Partido Comunista polo Tribunal de Actividades Antiamericanas de Macarthy. Eu creo lembrar que, nos estudos sobre masonería en Galicia de Valín, aparece algún irmán que adoptou coma nome simbólico o de “Galileo”. Velaquí, pois, Bertold Brech, Joseph Losey e Galileo Galilei que se ameixoan e transitan entre si afectándonos plenamente a todos.

