De nuevo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales y de otros autores a través de este artículo dominical. Esta vez, deseo hacerlo sobre generosidad y egoísmo. Sé que muchas de estas reflexiones pueden parecer inútiles, tercas, repetitivas, simplonas, cansinas e incluso retorcidas, pero no tengo otras, y cada potencial lector tiene la libertad de no leerlas. Me gustaría seguir lo enunciado por el poeta, narrador y ensayista inglés Roger Wolfe (Westerham, 1962): «Los buenos escritores —no hace falta repetirlo— son aquellos que saben siempre, exactamente, cuándo no deben escribir». Lo que sucede es que yo no lo soy.

Cuando se trata de generosidad, somos lo que hacemos, no lo que decimos o aparentamos. Compadecerse está bien, si a continuación viene el socorro. Si no es así, suena a lamento inútil. Los ejemplos sobran: somos el favor que hicimos sin que nos lo pidieran, a espaldas del favorecido; el chisme que no trascendió porque no se lo contamos a nadie; la limpieza de una zona del jardín que nadie advirtió; la basura que tiramos sin pregonarlo; el beso que dimos mientras la persona querida dormía; el fingimiento de que no vimos algo para no violentar ni incomodar; el silencio sobre algo oscuro y ya pasado de un familiar; el respeto por el turno del otro; el emprendimiento de esa conversación abierta para arreglar ese asunto del pasado; la cesión del paso o del asiento al más desfavorecido; la mano que damos al ciego o al anciano… En fin, cualquier acción buena cada día a favor de otro.

Asimismo, hay que añadir que también es generosidad el esfuerzo por atender las emociones de otro, aunque uno no las sienta ni las comparta. Un nivel mayor sería el de quien es aún más generoso y da bien por mal. Ante esta actitud de entrega a los demás, podría enfrentarse la del que dice que nada puede dar porque nada tiene. Pues bien, si no tenemos nada que dar, al menos demos esperanzas. Además, debemos admitir que, en situaciones inesperadas, dominados por la desesperanza, pueden aparecer oportunidades especiales. También se puede ayudar con la palabra, procurando soltar de vez en cuando una alabanza. Es una pena que se frustren algunos logros por la falta del más mínimo estímulo.

La generosidad también puede expresarse a través de un regalo, lo que siempre supone un esfuerzo económico, para unos más y para otros menos. Sin embargo, debemos considerar que los mejores regalos son aquellos que se hacen, no los que se compran, como también lo son aquellos que suponen desprenderse de algo personal.

El hombre generoso, cuando da algo, en cierto modo se da a sí mismo. Más no puede pedir —o sí, se podría llegar, aunque es difícil— a aquello que sentenció el dramaturgo noruego Henrik Johan Ibsen (Skien, Noruega, 1828 - Cristianía, actual Oslo, 1906): «Si lo das todo, menos la vida, has de saber que no has dado nada». La meta ideal está en dar más de lo que se puede y pedir menos de lo que se necesita.

El generoso comparte, al dar y darse, la felicidad ajena. Es que no hay hecho más admirable que un hombre en ayuda de otro. Lo que queramos recibir, hemos de llevarlo con nosotros mismos. Todo el bien que hagamos es ganancia para nosotros mismos en primer lugar. Si queremos que sean generosos con nosotros, antes debemos serlo con los demás. Si queremos que nos traten con dulzura, seamos dulces antes nosotros. Si queremos que nos escuchen, escuchemos nosotros antes. Si queremos que nos ayuden, ayudemos nosotros antes... Hoy, ahora mismo, y cuando nos vayamos de forma definitiva, todos nos juzgarán por lo que hemos dado y no por lo que hemos recibido. Hasta el mismo Dios lo hará. ¡Ah!, y siempre que demos algo, démoslo con una sonrisa. Y si podemos, adelantémonos; sí, procuremos darlo antes de que nos lo pidan. Es mejor dar viendo necesidad que respondiendo a una petición encarecida. Y bueno, ya se sabe, después de haber dado, contemos con la posible ingratitud. Apostillaba Miguel de Cervantes (Alcalá de Henares, 1547 – Madrid, 1616: «Más vale un toma que dos te daré».

Se podría objetar que la generosidad tiene algo de egoísta, lo que en algún modo es cierto, porque todo el bien que hagamos es ganancia para nosotros mismos en primer lugar. Cuando nos entregamos haciendo más y mejor aquello de lo que somos responsables, nos sentimos mucho mejor y hacemos más fácil el mundo que nos rodea.

En cualquier caso, dar y darse exige condiciones. Una exigencia sería que no podemos pregonar lo que damos. La escritora y socialité británica Elizabeth Charlotte Lucy, princesa Bibesco (Londres, 1897 – Bucarest, 1945), sentenció: «Bienaventurados son los que dan sin recordar y toman sin olvidar». Aunque no sea fácil, hay que conseguir ayudar a otras personas sin meterse en su vida. Otra condición sería que no solo hay que dar, con eso no basta; hay que alegrarse de hacerlo. La generosidad tiene asimismo límites; haremos todo el bien que podamos a los demás, pero nunca tanto que nos olvidemos de nosotros mismos o, lo que es peor, que por ayudar a otros sacrifiquemos o incluso olvidemos a los nuestros. No es caritativo el que lo hace a cuenta de otros, lo que sería convertir la bondad en tiranía.

Todos requerimos ayuda en algún momento u otro. Si aún no lo hemos aprendido, hagámoslo y no dudemos en pedir y aceptar las ayudas de alguien cuando las necesitemos. Pero eso sí, si tenemos la suerte de toparnos con una persona buena que nos preste su ayuda, no abusemos de ella vez tras vez, dado que puede llegar a cansarse y no volver.

Por muchos esfuerzos que hagamos por no transmitirlo, ante determinadas situaciones y problemas, a veces nos quebramos e incluso lo exteriorizamos con signos de ansiedad, más o menos justificada. No basta con que se compadezcan de nosotros; en ocasiones necesitamos, además de las palabras, los hechos, esos que a veces tardan tanto en llegar. Es que, si nos estamos ahogando, aunque no sepamos nadar, por un lado, moveríamos los brazos, aunque sea en un intento desesperado; pero por otro, nos vendría bien que nos echasen un salvavidas. De todos modos, cuando pidamos ayuda o auxilio, debemos tener cuidado con las personas a las que pedimos ayuda, porque hemos de recordar aquello de que «cuando la liebre grita y acude el zorro, no es para ayudarle».

Se podría objetar que hay personas a las que hemos ayudado repetidamente y, sin saber por qué, nos dan la espalda; sin embargo, también es verdad que, por el contrario, hay otras por las que no hemos hecho nada y siempre están dispuestas a ayudarnos. Es innegable que cada cual anda por el mundo recibiendo y aportando, nada más, pero hay que tratar de mantener cierto equilibrio para que no te digan que eres ni cutre ni manirroto. No obstante, si has de romper el equilibrio, que sea dando de más que dando de menos. A lo largo de cada año, habrá días en los que pensaremos más en nosotros mismos, lo que es entendible y justo; de otro modo acabaríamos no saludándonos.

Los egoístas

Frente a los generosos están los egoístas. Resulta muy triste que existan personas que parecen vivir solo para ellas y sus cosas. Es como si estuvieran borrachas de sí mismas. Y lo malo es que tienen afanes proselitistas, quieren que nos integremos en su mundo y nos exigen respeto, pero claro, todo tiene un límite. Su destino final es la soledad y el aislamiento, rodeados de unos cuantos corifeos de su mismo corte. ¡Qué pena! Lo peor de los egoístas y de los ambiciosos es que, en lugar de disfrutar de lo que tienen, están descontentos por lo que no tienen. La realidad es otra: la riqueza no vale nada si no la disfrutamos y la compartimos. ¡Cuántas razones tiene el egoísta para no dar y cuánto da el generoso sin pedir razón para ello! El hombre, dominado por el egoísmo, la ambición y su propia naturaleza, puede dar muy poco de sí a los demás y hasta a sí mismo. Es muy triste ser avaro, significa estar pobre toda la vida para al final morir rico. No, no vale la pena.

Hace tiempo leí una recomendación para el ambicioso: aunque tenga más que suficiente, que doble los billetes y le parecerá que tiene dinero multiplicado por dos. Incluso, por cutre que sea, viendo el montoncito, igual se decide y da algo a los demás.

Y termino con una recomendación final. Cada humano tiene una oportunidad única: ser útil a los demás. Ya que lo sabemos, aprovechémosla. Si a lo largo del día de hoy nos encontramos con alguien triste y preocupado, después de preguntarle si se encuentra bien, ofrezcámosle nuestra ayuda desinteresada, no esperemos a que nos la pida. Sabe Dios contra qué batalla está luchando.

*Pediatra, académico numerario de la Real Academia de Medicina de Galicia

