Cautela con los cambios en la FP

Un instituto de FP de Ourense, durante una actividad de control del mosquito tigre. / Iñaki Osorio

La Formación Profesional está de moda en Galicia. Esta afirmación no es fruto de una visión distorsionada, excesivamente optimista, mucho menos eufórica, sino que está cimentada en los datos, en ocasiones gélidos que sin embargo no pueden ocultar la revolución, quizá demasiado silenciosa, que está experimentando en los últimos años el segmento del sistema educativo más conectado con la realidad social y laboral de nuestro territorio. Las generaciones de gallegos que hemos crecido asumiendo el estigma de que la Formación Profesional era el nicho natural de aquellos alumnos menos competentes o habilidosos, el destino de los (auto)expulsados del bachillerato, constatar hoy su excelente salud quizá pueda causar sorpresa, incluso escepticismo, cuando en realidad debería provocar una inmensa satisfacción porque una FP de primer orden, competitiva, de calidad, es absolutamente imprescindible. Hoy más que nunca.

En los últimos años la Formación Profesional no deja de firmar registros de récord. En el curso actual casi 69.000 personas —el doble que hace quince años— están matriculadas en este tipo de enseñanza. El dato demuestra por sí solo su formidable gancho entre los jóvenes. Una atracción que se explica, entre otras razones, por su elevado nivel de inserción laboral. El mercado demanda de forma constante titulados. Veamos: el 86% de personas tituladas en 2022 están trabajando, una tasa que supone 53 puntos más que en el curso de 2010. Además, la inmensa mayoría de los contratos firmados son indefinidos, algo relevante pues garantiza la estabilidad del trabajador y,en consecuencia, le permite hacer realidad proyectos vitales.

Pero es que, según los datos del Observatorio de FP, las ofertas de empleo en Galicia que requirieron en 2023 la titulación en algún ciclo concentraron un 37% del total. Es decir, uno de cada tres puestos de trabajo vacantes iba dirigido a un graduado en Formación Profesional. El porcentaje supone un incremento de un 47% respecto al año anterior. Y la tendencia va in crescendo. Como detalle adicional que permite hacerse una idea más certera de la demanda real, los graduados en un ciclo superior son los más demandados.

Este proceso de dignificación de la Formación Profesional ha sido complejo, arduo y plagado de obstáculos, el primero y mayor los prejuicios sociales, incluso intelectuales. Durante décadas se impuso la idea de que los estudiantes de Secundaria –anteriormente EGB— menos competentes tenían básicamente dos opciones: salir al mercado laboral con el mínimo equipaje académico —y ser carne de los peores puestos de trabajo— o labrarse un oficio en la FP. La Formación Profesional era, para decirlo de forma rápida, la única salida —y no una alternativa de calidad— que le asistía al joven que estaba a un paso del abandono escolar. Mientras, la Universidad era un coto reservado para los mejores alumnos, o los menos mediocres, los que mostraban menos dificultades para los estudios. Como decimos, esta visión clasista y equivocada ha dado por fortuna un giro de 180 grados.

«La propia Xunta ya ha alertado de que el real decreto anunciado podría devaluar los estudios, desprestigiarlos, al transmitir la peligrosa idea de que la FP ‘es un coladero’»

La inversión pública, las campañas de dignificación de la FP y la propia dinámica económica explican este cambio. Hoy los estudiantes disponen de una oferta muy amplia; se han diseñado nuevos itinerarios académicos mejor adaptados a las expectativas de los estudiantes y a las necesidades de las empresas. La FP Dual —en la que el alumno se somete a la inmersión en la vida real de las empresas— es el mejor síntoma de este bum.

Pero que las cosas se estén haciendo bien no significa que no haya problemas heredados todavía por resolver y, sobre todo, que haya contratiempos nacidos precisamente del éxito. Así, como hemos venido publicando en FARO, no son pocos los centros que han advertido de la urgencia de adaptar los recursos a la gran demanda. Las carencias en infraestructuras, dotaciones y personal empiezan a extenderse. La consecuencia más directa es que en algunos de los ciclos más atractivos —como el de Automoción— la petición de plazas multiplica por seis las vacantes ofertadas. La educación ‘online’ puede dar respuesta a algunas de estas situaciones de saturación, pero no puede ser la única respuesta. Es necesario redoblar los esfuerzos para que la línea ascendente no decline.

La FP es, además, un extraordinario instrumento para garantizar el relevo generacional en las empresas. Autónomos, pequeños negocios o empresas familiares acuden cada vez con más frecuencia a pescar en estos estudios, firmando convenios de prácticas que se traduce en la siembra de nuevos trabajadores, los que blindarán la continuidad de los proyectos. En definitiva, la FP es una palanca clave para fortalecer el tejido empresarial e industrial de nuestra comunidad, que en gran medida está sostenido por pymes.

El Ministerio de Educación ha decidido dar otro impulso a la FP con una decisión controvertida: los interesados no necesitarán cumplir con requisitos académicos previos como tener el título de ESO o haber completado los primeros ciclos de Educación Básica. Se podrá acceder acreditando competencias en lengua castellana, matemáticas y digitalización. Según el ministerio, la medida beneficiaría a más de diez millones de personas en España.

Aunque el objetivo es rescatar a los jóvenes que corren el riesgo de caer al pozo del abandono escolar, lo cierto es que evitar esa amenaza puede tener efectos colaterales indeseados. Pero cuidado. El camino al infierno puede estar empedrado de buenas intenciones. La propia Xunta ya ha alertado de que el real decreto anunciado —y para el que no se ha contado con la opinión de las comunidades autónomas— podría devaluar los estudios, desprestigiarlos, al transmitir la peligrosa idea de que la FP «es un coladero».

La hoja de ruta de la Xunta apunta en otra dirección. Aunque Galicia es la cuarta comunidad con la menor tasa de abandono escolar de España, la Administración autonómica ha lanzado un programa para recuperar a aquellos alumnos de la FP que no obtuvieron la titulación por haber renunciado. A ellos se les dará una segunda oportunidad para mejorar su capacitación profesional y su currículo académico. Dos aspectos que redundarán en una mejor posición para encontrar su hueco en un mercado laboral cada vez más exigente. Y, en consecuencia, contribuirá a potenciar la igualdad de oportunidades y acortar las desigualdades sociales.

La Formación Profesional, como decíamos al inicio, está de moda, y es para congratularse. Sin embargo, con frecuencia las modas llevan inherente el hándicap de algo que goza de extraordinaria aceptación, pero por múltiples razones pasa. La FP no puede correr ese riesgo. Los cimientos sobre los que se sostiene hoy parecen sólidos. Pero conviene apuntalarlos. Con los recursos adicionales necesarios, con una permanente sintonía con el mercado laboral y, sobre todo, evitando cambios bruscos, volantazos, como puede ser el de caer en la tentación de bajar el listón para que su acceso sea una suerte de barra libre. Porque eso sería volver a tiempos pretéritos. Y con la FP ningún pasado fue mejor.