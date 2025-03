Nacionalismos importados

La presidencia de Trump celebró su primera reunión de Gabinete. Allí estaban todos los miembros del Gobierno… y Elon Musk. Parece que el millonario fue a explicar los recortes en las agencias gubernamentales. Apareció con una camiseta que decía «asistencia técnica», porque así es como Musk pretende presentarse ante la ciudadanía. Como el chico que arregla la computadora. Todo parecía muy cómico. Uno intuye que eso es lo que se busca: hacer reír al personal. Lo dijo en el CPAC: «Hay que legalizar la comedia». En su monólogo televisado, Musk reconoció que se han cometido errores. Pero ¿cómo no se van a cometer errores cuando uno anda con la motosierra encendida de un lado para otro como si fuera el villano de La matanza de Texas?

Uno de los errores de Musk y sus compinches fue cancelar accidentalmente el programa para prevenir la propagación del virus del Ébola. Uy. De nuevo, lo grave no solo es que esto sucediera, sino cómo lo contó. Daba la impresión de que el empresario esperaba unas carcajadas como respuesta. Al fin y al cabo, él es tan solo un amante del humor negro. Pero no se produjeron las risas y, ante la decepción que estaba provocando su stand-up (ni al presidente le hizo gracia), prosiguió con seriedad. En ocasiones parece que Trump, un hombre poco dado a compartir protagonismo, está recurriendo a este gurú de la tecnología para arrojarlo a los leones (o para enviarlo a ocupar Marte) cuando la cosa se ponga fea, junto al resto de sus antiguos fixers, asesores y abogados que acabaron abandonando el barco.

Algunos han definido esta reunión de Gabinete como una puesta en escena poco convencional. Pero es mucho más que eso. Se trata de otra degradación más de las instituciones. Lo que llama la atención de Musk es su falta de pudor. Cualquier individuo con sensatez entendería que ese no es su sitio, que una persona con esos intereses empresariales no debe aparecer como la mano derecha (no democráticamente elegida) del presidente. Pero a él le gusta. Se gusta. Y muchos miembros de esta nueva derecha punk y antisistema lo admiran.

Los republicanos creen que la izquierda padece un «síndrome de trastorno inducido por Trump». Dicen que están tan obsesionados con él que su odio les ciega, hasta el punto de confundir sus delirios con la realidad. Pero algunos conservadores padecen otro tipo de patología. Una que les obliga a justificar todo lo que hace el presidente, aun cuando las propuestas de este último supongan un desafío a sus propios principios. Si el escenario político actual es difícil de descifrar, lo es porque muchos de los que antes decían una cosa ahora dicen otra. Ocurre con la economía, las relaciones internacionales y un sinfín de asuntos morales. Sin embargo, muchos de estos partidarios del trumpismo que proceden de la política, la cultura y el periodismo se sitúan en esa trinchera por conveniencia. Ninguna de sus conversiones resulta intelectualmente convincente, empezando por la del vicepresidente. Es puro sectarismo. Odio compartido. Postureo de barra de bar. Ambición personal.

Que mucha gente aplauda estas conductas aquí puede tener una explicación. Lo que no se comprende tanto es que conservadores en otros países europeos se sientan atraídos por este movimiento, especialmente después de observar el desprecio con el que fue tratado Zelenski en el Despacho Oval (una escena vergonzosa cuyas repercusiones todavía desconocemos); están dispuestos a hacer lo que sea para salir en una foto al lado del presidente republicano con el pulgar hacia arriba. Qué curioso. Se lamentan de que lo woke viene de Estados Unidos. Que todo ese material ideológico izquierdista se origina en Norteamérica. Pues parece que los reaccionarios europeos también necesitan una palmadita en la espalda del líder estadounidense para ser bendecidos por sus masas. Una paradoja: son incapaces de ejercer el nacionalismo sin el permiso de otra nación, debemos suponer entonces que superior a la suya. Como si para hacer grandes a sus países de nuevo tuvieran que seguir el plan ideológico de esta Administración, aceptando sin rechistar sus aranceles, sus amenazas, sus groserías, sus abusos (Vance se envalentonó con Zelenski delante de las cámaras para satisfacer a la turba de fanáticos que jalea esos exhibicionismos de agresividad adolescente) y el abandono de la política atlantista. Y ahí están, tan contentos de pertenecer al club, exhibiendo su orgullo nacional y hablando de cerrar las fronteras, pero buscando la aprobación de un mesías extranjero que ni siquiera conoce bien sus nombres.