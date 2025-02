Kevin Cosme no existe, ¿o sí?

El actor Kevin Costner / Danno Nell / Paramount Pictures

Lo de Kevin Cosme es una leyenda urbana. No existe nadie con ese nombre (que imita al del actor Kevin Costner). Al menos, en España. Para comprobarlo, lo busqué en una herramienta web muy práctica del INE después de leer el artículo de mi compañero Edgar Melchor sobre las razones que llevan a los vigueses a cambiar de nombre. Yo, si mis padres me hubieran bautizado como Kevin Cosme, no sé qué habría hecho. Así que… ¿de verdad hubo un Kevin Cosme y en algún momento decidió renombrarse a sí mismo? ¿O nunca existió? Imposible saberlo.

La importancia de los apellidos

El reportaje de Melchor —sí, hermano del otro, Borja (mellizos, además)— es muy interesante porque recoge estudios que afirman que el nombre y los apellidos pueden ser determinantes en lo bien o mal que te va en la vida. Lo de los apellidos lo tenía claro. La gente con apellidos largos, compuestos y con guion suele estar muy bien relacionada. Esto me recuerda una llamada que atendí recién llegado al periódico: un señor con uno de estos apellidos ilustres me llamó con cierto cabreo, simplemente para preguntarme cómo era posible que un chaval apellidado Carneiro estuviera trabajando en FARO DE VIGO y su hijo, con no sé cuántas carreras, linaje y abolengo, no.

¿Cómo reaccioné? Bueno, digamos que era muy joven, precavido (el buen señor me dijo, además, que conocía a algún jefe de la casa) e inocente, así que le atendí con amabilidad y educación. No recuerdo bien las palabras exactas; solo quería que colgase el teléfono sin armar jaleo, así que seguramente hasta le di la razón: «Tiene usted toda la razón, no sé qué hago aquí». Hoy, simplemente, lo hubiese mandado al cuerno y a otra cosa.

Volviendo al artículo de Melchor, también explica que los jueces no aceptan cualquier cambio de nombre. Pone como ejemplo a una María que quería ser Mariah, como la Carey. Imagino que también habrá restricciones en el registro al inscribir a un bebé. En Brasil —relata Melchor—, se aceptan nombres como Facebookson. Hay que ser friki.

Entonces, abro la aplicación del INE y pruebo con Messi. Nada. Luego con Daenerys, la reina de Juego de Tronos que al final se convierte en genocida. Bingo: 257, pero ninguna en Galicia. Bien. Y así paso un buen rato. Tenemos 77 Cíes, por cierto. Pero ningún Kevin Cosme.

Es entonces cuando me doy cuenta del error. Siempre hay que leer la letra pequeña. Y la herramienta del INE no es infalible. En una nota a pie de página, el Instituto Nacional de Estadística precisa, tras poner Kevin Cosme:

«No existen habitantes con el nombre consultado o su frecuencia es inferior a 20 para el total nacional (o 5 por provincia)».

Así que sí, es posible que haya algún Kevin Cosme entre nosotros. O no, y sea solo una ilusión estadística, un fantasma de los registros oficiales. Al final, lo importante no es si existe o no un Kevin Cosme, sino la certeza —por desgracia— de que un nombre y unos apellidos aún pueden condicionar una vida. Y en un mundo donde hay Facebooksons y Daenerys, quién sabe, quizá un día también haya un Kevin Cosme orgulloso de serlo. Pues claro que sí.